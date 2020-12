Výročí ▸ Vlastimil Brodský – 100 let

Vlastimil Brodský, od jehož narození právě dnes uplynulo sto let, v komedii o tom, jak může kytice růží od neznámého dárce změnit jednu docela obyčejnou sobotu (1974). Dále hrají: A. Vránová, J. Boušková, J. Šejbalová, V. Ráž a další. Scénář J. Dejl. Kamera J. Lebeda. Režie V. Hudeček

Vlastimil Brodský, od jehož narození uplynulo právě dnes sto let, v televizním filmu o svědomí a očistné síle pravdy (1987). Dále hrají: J. Zahajský, T. Juřička, O. Vlach, J. Smejkalová, P. Soukup, R. Rázlová a další. Scénář J. Šotola. Kamera M. Horák. Režie A. Procházková

Příběh o dospívání (1987). Hrají: L. Matoušková, V. Brodský, od jehož narození dnes uplynulo sto let, O. Vetchý, M. Krb, H. Gregorová, J. Jirásková a další. Scénář V. Kalina. Kamera J. Špelda. Režie L. Ráža

Portrét nezapomenutelného herce, od jehož narození dnes uplynulo 100 let (1994). Režie J. Špáta

Vlastimil Brodský, od jehož narození v těchto dnech uplynulo sto let, ve veselohře z vesnického prostředí (1970). Dále hrají: J. Libíček, S. Zázvorková, Č. Řanda, L. Lipský, J. Pleskot, J. Chvalina, J. Somr, V. Kotva, M. Homola, V. Bedrna, L. Křiváček, A. Kreuzmanová, J. Štercl, V. Trégl, V. Tichánková a další. Scénář Z. Mahler. Kamera I. Koudelka. Režie M. Růžička

Co způsobil jeden omyl. Povídka z oblíbeného cyklu Bakaláři 1985. Hrají: V. Brodský, od jehož narození včera uplynulo sto let, S. Zázvorková, J. Bláha, A. Hegerlíková a další. Scénář L. Pospíšilová. Kamera J. Stöhr. Režie Z. Míka

Vlastimil Brodský, od jehož narození nedávno uplynulo sto let, v hlavní roli televizní komedie o bývalém pedagogovi v okresním městě, o jednom soudním sporu a morálním vítězství (1985). Dále hrají: Z. Bydžovská, J. Dítětová, O. Sklenčka, J. Hanzlík, M. Růžek, J. Abrhám, Č. Řanda a další. Scénář Z. Svěrák. Kamera I. Rybák. Režie F. Filip

Hrůzostrašná komedie o starém hradě a nových strašidlech. Český film na motivy románu Julese Verna (1981). Hrají: M. Dočolomanský, V. Brodský, od jehož narození nedávno uplynulo 100 let, M. Kopecký, J. Hartl, R. Hrušínský, E. Steimarová a další. Scénář J. Brdečka a O. Lipský. Kamera V. Růžička. Režie O. Lipský

Vlastimil Brodský, od jehož narození letos uplynulo sto let, coby nešťastný autor televizní soutěže v komedii z prostředí televize (1971). Dále hrají: M. Růžek, od jehož úmrtí nedávno uplynulo 25 let, R. Hrušínský, J. Vala, J. Hrzán, J. Bruder, I. Prachař, G. Vránová, L. Roubíková, J. Beyvl a další. Vypravěč M. Kopecký. Scénář J. Deitl. Kamera J. Illík. Režie J. Pokorná

Vlastimil Brodský – 100 let + Martin Růžek – 25 let od úmrtí

Jak se dělá divadlo

Malý televizní příběh na motivy Karla Čapka o tom, co vše se odehrává v zákulisí než hra spatří světlo světa a přijde premiéra… (1969). Hrají: M. Kopecký, V. Brodský, od jehož narození letos uplynulo sto let, M. Růžek, od jehož úmrtí nedávno uplynulo 25 let, J. Jirásková, J. Pleskot, J. Brejchová, V. Sloup, L. Roubíková, J. Šlitr a další. Kamera J. Šámal. Scénář a režie J. Pokorná