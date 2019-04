Autistou nebyl jen Rain Man. Jaké to je v jejich hlavě? Jaké to je v hlavě jejich rodičů? Jaké to je v hlavě těch, kteří nemají tušení? Beseda České televize ve spolupráci s Národním ústavem pro autismus – Nautis, k uvedení nového britského seriálu Pablo. Vystoupí kreativní producentka České televize Alena Müllerová, speciální pedagožka Lenka Bittmanová a Liliana Rašková. Celou besedu moderuje Petr Třešňák.