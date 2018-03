Erbanová vyhrála na pětistovce finále SP v Minsku, v celkovém pořadí je druhá

17. 3. 2018 13:19, autor: ČT sport

Rychlobruslařka Karolína Erbanová vyhrála závod na 500 metrů ve finále Světového poháru v Minsku a posunula se na druhé místo průběžného pořadí. Bronzová medailistka z únorových olympijských her v Pchjongčchangu porazila druhou Vanessu Herzogovou z Rakouska o jednu setinu sekundy.

autor: Kamaryt Michal, zdroj: ČTK Karolína Erbanová

"Jsem maximálně spokojená. S ohledem, co už máme všichni v sezoně za sebou, je to trochu souboj myslí. Jde o to být pokud možno co nejchytřejší a vše prodat v daný moment závodu," řekla Erbanová.

"Sezona je dlouhá, vrchol už je pryč a je potřeba najít sílu a motivaci," podotkla čtyřiadvacetiletá reprezentantka, která si v Minsku připsala třetí individuální triumf v seriálu.

V čele SP je Japonka Nao Kodairová, která ale v Bělorusku stejně jako na předešlém podniku seriálu v Erfurtu nestartuje.

Erbanová se představila v závěrečné rozjížďce společně s Herzogovou, se kterou bojuje o celkový triumf v SP.

Díky tomu, že ji dokázala těsně porazit, předstihla rodačka z Vrchlabí rakouskou rychlobruslařku i v průběžném pořadí.

Před nedělním závěrečným startem na nejkratší trati má Erbanová na Herzogovou k dobru 21 bodů, na Kodairovou ztrácí pouze čtyři body.

I s ohledem na boj o výhru v SP se Erbanová nakonec rozhodla nestartovat v závodu na 1000 metrů, ve kterém měla šanci vylepšit průběžné šesté místo. Místo toho klesla na sedmé.

"Snažím se být chytrá. Jsou to poslední dva dny sezony, a jak už jsem říkala, jede se hodně na morálku. Ani časy, které tady všichni zajíždíme, nejsou z nejrychlejších. Abych se někam posunula, musela bych vyhrát, protože prakticky všechny holky z čela tady jsou," řekla Erbanová.

