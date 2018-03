ŽIVĚ: Krátký program sportovních dvojic, Dušková s Bidařem postoupili

MS v krasobruslení

21. 3. 2018 18:15, autor: ČT sport

V Miláně začalo mistrovství světa v krasobruslení. Do soutěže sportovních dvojic vstoupili také čeští reprezentanti Anna Dušková s Martinem Bidařem. Podobně jako na olympijských hrách v Koreji, kde navzdory tréninkovému manku skončili čtrnáctí, byl jejich prvním úkolem postup do finálové šestnáctky. A to se podařilo, momentálně jsou devátí. Favority jsou olympijští šampioni Aljona Savchenková a Bruno Massot z Německa. Přímý přenos sledujte na ČT sport a webu ctsport.cz.