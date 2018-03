Stíhačka, štafeta a pak už nic. Češi dávají sbohem Světovému poháru

18. 3. 2018 06:00, autor: roh

Čeští biatlonisté jedou úplně poslední závody sezony. Zatímco muži mají v Oslu na programu štafetu, Veroniku Vítkovou a Evu Puskarčíkovou čeká závěrečná stíhačka. Přímé přenosy vysílá ČT sport a web ctsport.cz. Stíhačku sledujte od 11:30, štafety pak od 14:15.

autor: Petr Slavík, zdroj: Český biatlon Světový pohár v biatlonu na Holmenkollenu

Sil ubývá, ale teď už opravdu nastane konec. Není se proto na co šetřit. Veronika Vítková vyrazí do závěrečného závodu z jedenácté pozice se ztrátou minuty a osmi sekund na vedoucí Slovenku Anastasii Kuzminovou. Té půjde především o to udržet si žlutý dres, ze kterého po sprintu svlékla Kaisu Mäkäräinenovou. Finka sprint nezvládla a po čtyřech chybách obsadila až čtyřicáté místo.

Sobotní štafetu nerozjela dobře Puskarčíková. Na trati se už viditelně trápí, navíc ji nepodržela střelba, když musela čtyřikrát dobíjet. Pokud chce myslet na úspěch ve stíhačce, musí střílet přesně – ostatně nulou si pomohla ve sprintu k výbornému osmnáctému místu. Další Češky už mají volno.

Muži mají ve štafetě o co bojovat. Stále se perou o desáté místo v poháru národů, které je důležité pro nasazení pěti závodníků do klání v příští sezoně. Momentálně drží devátou příčku (3856 bodů) s mírným náskokem na Švýcary (3832) a Slovince (3783). Klíčem ke splnění cíle je předčít Ukrajince (3865), neboť ti podobně jako Češi neodcestují do Ruska k posledním závodům SP.

"Síly ubývají, pokusíme se ale co nejvíce se s tím poprat a předvést co nejlepší výsledek," uvedl po sobotní stíhačce trenér mužů Michael Málek.

Finálové závody bude hostit v příštím týdnu Ťumeň. Závěr SP bojkotují také Kanaďané či Američané kvůli tomu, že vedení Mezinárodní biatlonové federace IBU navzdory dopingovému skandálu v Rusku neodebralo Rusům pořadatelství finálových závodů seriálu.

