Žokeje čeká jubilejní sezona. Jsme na tom nejlépe v historii, hlásí prezident Charvát

27. 3. 2018 15:48, autor: ČT sport

Dostihový sport vstupuje v Česku do sté sezony a dle slov prezidenta Jockey Clubu Jiřího Charváta je v nejlepší kondici. Neznamená to však zcela ideální stav - problémem jsou příjmy ze sázek nebo ubývající počet jezdců.

autor: Jiří Dvořák, zdroj: zavodistepardubice.cz Charme Look a No Time To Lose

Úvodní dostihový den se uskuteční na Velikonoční pondělí v Lysé nad Labem. Celkem se letos mohou fanoušci těšit na 61 závodních dnů s tradičními vrcholy - České derby se ve Velké Chuchli pojede 24. června a Velká Pardubická steeplechase se uskuteční 14. října.

"Dostihy mají u nás dlouhou a nepřerušenou tradici. A tradice nás zavazuje. Český dostihový sport je na tom skutečně nejlíp, co kdy byl. O tom svědčí výhry našich koní v zahraničí i handicapové hodnocení naší špičky," řekl Charvát před začátkem sezony.

V Česku připravovaní koně vydělali před pěti lety na zahraničních drahách 28,9 milionu korun a loni už i díky 143 výhrám přes 75 milionů. Daří se také žokejům - Filip Minařík se stal minulý rok rovinovým šampionem v Německu, Václav Janáček popáté ve Španělsku a Josef Váňa mladší na překážkách v Itálii.

Na tuzemských drahách se každoročně rozděluje na dotacích okolo 46 milionů korun. Zástupci dostihů upozorňují, že v Česku je připravováno 1046 koní a náklady na jejich přípravu stojí ročně 197,7 milionu korun. "Což znamená, že z dotací ze závodů se zaplatí asi 24 procent částky. Proto žijeme z peněz vydělaných venku," pokračoval Charvát.

Úkolem pro domácí turf tak je zvyšovat prémie dostihů. "Ale sehnat partnery je čím dál těžší," uvedl Charvát, který má na starosti závodiště v Mostu. "Resumé je jasné, bez sázek to nejde. Z nich je třeba mít stabilní výnos na financování dostihů."

Zlepšit příjem ze sázek se od loňska snaží Jockey Club za pomoci spolupráce s francouzskou kanceláří PMU. "Z jedenácti dostihů jsme obdrželi přes milion korun," prohlásil Charvát. Letos se ve Francii bude sázet na čtyři dostihové dny v Česku (20 dostihů, pozn. autota), což přinese další finance. A Charvát by rád dosáhl i na finance z dotací ministerstva školství, na které aktuálně dostihový sport nemá nárok, protože pod něj nespadá.

Důležité bude "rozhýbat" a zmodernizovat sázkovou kancelář Toto CZ vystupující pod značkou Betino. "Budoucnost je na internetu a v napojení na zahraniční sázkový byznys. Je třeba začlenit přenosy z našich drah," nastínil Charvát.

Letos ale Betino řeší problém a nabírat sázky může jen na pěti největších závodištích, jelikož ostatní nesplňují zákonné požadavky. "Hledáme cestu a pokusíme se najít investice, aby to šlo zprovoznit," konstatoval Charvát.

Betino patří společnosti Turf Holding, která vlastní budovy v areálu chuchelského závodiště, část pozemků a společnost TTM pořádající dostihy. Loni v prosinci získal v Turfu majoritní podíl miliardář Radovan Vítek s rodinou. "Vše jsme převzali a není časový prostor na rychlou změnu. Po této sezoně končí Betinu licence a budeme řešit, jak pokračovat dál," upozornil Martin Pecka, nový ředitel chuchelského závodiště.

Ve Velké Chuchli je letos v plánu osmnáct dostihových dnů, nejvíce v republice, a konání závodů nový vlastník garantuje i do budoucna. "Paneláky v Chuchli jsou nesmysl, to se nezakládá na reálném podkladu. Pan Vítek s paní Vítkovou připravují koňskou budoucnost a areál bude chloubou," tvrdil Pecka s tím, že se očekává velká investice a areál by měl v budoucnu kombinovat dostihy s parkurem. "Pokud ale chce někdo investovat stovky miliónů, měly by mu patřit i pozemky," dodal.

Aktuálně je většina pozemků pod chuchelským závodištěm v majetku státu. "Jsou tam krátkou dobu. Musí to zažít a poznat. Podle mého soudu nejde činit zásadní rozhodnutí, dokud si neprojdou první sezonou," zakončil Charvát.

Vrcholy dostihové sezony 2018: Klasické rovinové dostihy:

6. května, Velká Chuchle: 70. Jarní cena klisen.

13. května, Velká Chuchle: 97. Velká jarní cena.

24. června, Velká Chuchle: 98. České derby.

2. září: Velká Chuchle: 73. St. Leger.

22. září: Velká Chuchle: 4. Evropský pohár žokejů Steeplechase:

14. října, Pardubice: 128. Velká Pardubická.

