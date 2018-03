Liberečtí Tygři zvítězili v Hradci, k semifinále jim chybí jediná výhra

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 5. zápas:

Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec 1:2 (0:1, 0:1, 1:0) Branky a nahrávky: 50. Červený (Koukal, Zámorský) - 2. Kvapil (Bulíř, Derner), 24. J. Vlach (Lakatoš). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Šír - Pešek, D. Hynek. Vyloučení: 2:4. Bez využití. Diváci: 6129. Stav série: 2:3.

Hradec Králové: J. Pavelka - Zámorský, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Cibulskis, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Bednář, Džerinš, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - M. Látal, Kukumberg, Šimánek. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec.

Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Jašek, P. Jelínek, Ordoš - Bakoš, Redenbach, L. Krenželok - Bulíř, Filippi, Kvapil - J. Stránský, Lakatoš, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

Hlasy trenérů po pátém zápase čtvrtfinále play-off hokejové extraligy Mountfield Hradec Králové - Bílí Tygři Liberec:

Václav Sýkora (Hradec Králové): "Pro nás se zápas vyvíjel od začátku špatně. Brzy jsme inkasovali po chybě první gól a pak na nás padla trošku křeč. Nemohli jsme se dostat do zápasu. Můžeme být spokojeni jen s poslední třetinou, kdy jsme se dostali do tlaku, ale bohužel jsme z toho vytěžili jen jeden gól. Chybí nám góly z přesilovek, hlavně dlouhá přesilovka pět na tři byla dnes momentem, který mohl zápas naklonit více na naši stranu. Ještě je ale potřeba, aby Liberec dokázal vyhrát čtvrté utkání. Série pokračuje dál, výhoda je na straně soupeře, ale my budeme chtít navázat na výkon ve třetí třetině a vrátit sérii zpět do Hradce Králové."

Filip Pešán (Liberec): "Sehráli jsme velice organizovaný, bojovný zápas, který jsme po většinu času měli pod kontrolou. I když domácí tlačili, a čím se blížil závěr, tím více. Dostal je na koně gól, kterým snížili, ale přes naši obětavou obranu, blokující hráče a skvělého Romana Willa nedokázali vyrovnat."