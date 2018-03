ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

Rychlý nástup přinesl Liberci první výhru, Kvapil zaznamenal tři body

Velikost textu:

19. 3. 2018 16:57, autor: ČT sport

Po dvou těsných prohrách se Bílí Tygři vrátili do série proti Hradci Králové díky vítězství 4:2 ve třetím duelu. Tentokrát to byl Liberec, který zvládl domácí utkání, a kromě dvojitého snížení Smoleňáka a Červeného neměl brankář Will větší problémy. Na druhé straně Rybár inkasoval v první třetině hned dvakrát a vypracovaný náskok si Liberec pohlídal. Útočník Kvapil se v zápase blýskl dvěma góly a celkem třemi body.

autor: Petrášek Radek, zdroj: ČTK Hokejisté Liberce

"Bude to těžká série, zápasy jsou většinou o jednom dvou gólech, my jsme díkybohu dali dnes čtyři a soupeři trošku odskočili. Na konci to bylo sice trošku drama, ale zvládli jsme to. Musím vzdát hold všem klukům v kabině. Padáme tam po hubě do všech střel, nevypustíme žádný souboj, skvěle jsme to odbojovali. A tak to má v play-off vypadat," řekl obránce vítězů Ladislav Šmíd.

Liberec byl v bouřlivé kulise od začátku aktivnějším týmem. Jenže střelecké pokusy, které vyslal na Rybára, spíš gólmanovi hostů pomohly, aby se zahřál na provozní teplotu, než že by hrozily vedoucí trefou. V osmé minutě se ale při hře čtyři na čtyři dostal po souhře s Bakošem k zakončení bek Ševc, jenže v obrovské šanci mu střela zblízka nesedla, a vypálil pouze do Rybárovy náruče.

Krátce poté, co se první třetina přehoupla do druhé poloviny, už se však domácí díky využité přesilovce radovali. Na konci parádní souhry byl Kvapil, který celou akci ještě přikrášlil kličkou okolo Rybárova betonu a zakončil za jeho zády do prázdné branky. Hosté mohli ve 13. minutě odpovědět, Köhlerovu dobrou ránu po souhře s Bergrem ale brankář Will vyrazil betonem.

V 16. minutě už to bylo 2:0, když v závěru bleskové kombinace Bílých Tygrů dostal sice bek Pyrochta puk na brusle, dokázal si ho ale přikopnout na hůl a našel Ordoše, jemuž stačilo trefit prázdnou branku. Následovala ale blesková odpověď. Domácí fanoušci nestihli ani pořádně oslavit střelce gólu a o 25 vteřin později snížil Smoleňák. Liberečtí se pak ubránili po Jelínkově faulu, při Červeného pokusu pomohla Willovi branková konstrukce.

Nástup do druhého dějství byl patrně klíčový pro celé utkání. Will ustál šance hostů a ti následně místo vyrovnání potřetí inkasovali. Kvapil našel nahrávkou od zadního hrazení nekrytého Filippiho, který měl snadný úkol a také ho splnil.

"Začátek druhé třetiny byl jedním z hlavních momentů. Měl jsem tam dobrou příležitost a mohl vyrovnat. Bohužel se mi to nepodařilo a krátce nato nám Liberec odskočil na rozdíl dvou branek," mrzelo Radka Smoleňáka. Právě Smoleňák pak prováhal šanci k zakončení, ale jinak si Liberec dobře hlídal dvoubrankový náskok. Ještě před druhou přestávkou mohl zvýšit vedení Severočechů Lakatoš, jenže Rybár stihl zakročit.

"Předvedli jsme perfektní výkon. Klíčová byla disciplína, dnes jsme na rozdíl od předchozích zápasů dokázali udržet nervy na uzdě. Bylo důležité, že jsme opět vedli a že jsme se toho nezalekli. Povedlo se nám přidat i další branky, odskočit do výraznějšího vedení a nakonec dovést zápas do vítězného konce," pochvaloval si domácí zadák Filip Pyrochta.

Ve třetí části se hosté museli obejít bez kapitána Bednáře, jenž sledoval dění na ledě pouze ze střídačky. "Zatím ani já sám nevím, jak je na tom a zda bude zítra k dispozici," uvedl kouč hostů Václav Sýkora.

Perné chvilky přineslo Bílým Tygrům oslabení po Stránského prohřešku na začátku 46. minuty, obhájci loňského stříbra však přestáli bez úhony závar po práci Smoleňáka na brankovišti i dvě Köhlerovy šance krátce po sobě. Čtvrtý gól Liberce, jímž korunoval výborný osobní výkon, ale i povedené vystoupení celého domácího týmu, dal v 55. minutě z dorážky Kvapil.

V čase 57:30 vykřesal jiskru naděje na zvrat po Willově chybě Červený, ale i přes dlouhou power play a Ševcův trest další góly nepřišly. Také proto, že Will své zaváhání odčinil v posledních vteřinách zákroky proti Dragounovi a Cingelovi.

"Liberec nepředvedl nic moc světoborného. Spíš si myslím, že my jsme nedokázali předvést to, na co máme. Série bude ještě velmi těžká, ale nemusíme vůbec věšet hlavy. Stále však vedeme 2:1 na zápasy a zítra je nový den. Věřím, že se nám podaří podat lepší výkon," uvedl Smoleňák.

Čtvrtfinále play-off hokejové extraligy - 3. zápas: Bílí Tygři Liberec - Mountfield Hradec Králové 4:2 (2:1, 1:0, 1:1) Branky a nahrávky: 11. M. Kvapil (Bakoš, Filippi), 16. Ordoš (Pyrochta, Redenbach), 22. Filippi (M. Kvapil, Pyrochta), 55. M. Kvapil (Bakoš) - 16. Smoleňák (Cibulskis), 58. Červený (Berger, Koukal). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hradil - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:4, navíc P. Jelínek (Liberec) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 7500 (vyprodáno). Stav série: 1:2. Liberec: Will - Pyrochta, Ševc, Jánošík, Šmíd, Maier, Derner - Jašek, P. Jelínek, L. Krenželok - Bakoš, Redenbach, Ordoš - Bulíř, Filippi, M. Kvapil - J. Stránský, Lakatoš, J. Vlach. Trenéři: Pešán a Mlejnek. Hradec Králové: Rybár - Cibulskis, Gregorc, F. Pavlík, Graňák, Pláněk, Vydarený - Smoleňák, Koukal, Červený - Bednář, Kukumberg, Cingel - Köhler, Dragoun, Berger - Vopelka, Zigo, M. Látal. Trenéři: V. Sýkora, P. Hynek a T. Martinec. Hlasy trenérů: Filip Pešán (Liberec): "Viděli jsme velmi vyrovnaný zápas, ale s naším lepším vstupem. Od půlky zápasu ale Hradec ukázal, v čem dominoval v základní části - nepouštěl nás přes střední pásmo a postupem času začal být víc a víc nebezpečný v našem obranném pásmu, kde naplno ukázal sílu svých útočníků i obránců, kteří se zapojovali. Pro nás to byl velmi těžký zápas, v němž jsme ubojovali vítězství." Václav Sýkora (Hradec Králové): "Připravovali jsme se na hru Liberce, jak ji známe z vlastní zkušenosti ze základní části. Věřili jsme, že je důležité zvládnout začátek zápasu. Do 10. minuty se nám to poměrně dařilo, ale pak přišlo vyloučení, v němž jsme inkasovali po chybě v obraně. Tam jsme to sehráli jinak, než jsme chtěli. Okamžitě jsme za to byli také potrestaní. Celkově si myslím, že jsme dnes udělali v obraně několik chyb, některé možná i z přemíry snahy, když jsme zbytečně zdvojovali hráče, aniž by to bylo potřeba. Pak nám tam vyplynul hráč, který byl volný a zakončoval. Z naší strany byl asi nejlepší výkon ve třetí třetině, ale tam už jsme ztráceli dvě branky."

Jméno: Váš e-mail: E-mail příjemce: Předmět: Text: Pro kontrolu napište číslo dvacet: