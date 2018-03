Pardubice doma srovnaly sérii s Třincem, dvěma góly rozhodl Treille

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec 3:0 (0:0, 1:0, 2:0) Branky a nahrávky: 33. S. Treille (Marosz, Trončinský), 50. S. Treille (Trončinský, Tomášek), 52. Tomášek. Rozhodčí: Hradil, Kika - L. Kajínek, K. Zavřel. Vyloučení: 9:10, Holland - D. Musil oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 9632. Stav série: 2:2.

Pardubice: Kacetl - Cardwell, Wishart, Trončinský, Čáslava, Ščotka, Mojžíš, Holland - M. Beran, Tomášek, Rolinek - P. Sýkora, Marosz, S. Treille - M. Kaut, Poulíček, Perret - J. Sýkora, Dušek, T. Svoboda. Trenéři: Holaň, Marek a Janecký.

Třinec: Hrubec (53. Hamerlík) - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Roth, Kovář, Linhart - Martin Růžička, Roman Vlach, J. Petružálek - Dravecký, Marcinko, Mikulík - Martynek, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, Cienciala, Rákos - od 43. navíc Kvasnica. Trenéři: Varaďa a M. Zadina.

Hlasy trenérů po čtvrtém zápase čtvrtfinále play-off hokejové extraligy HC Dynamo Pardubice - HC Oceláři Třinec:

Miloš Holaň (Pardubice): "Na hráčích bylo vidět, že nás sobotní výhra hodně posílila jak psychicky, tak i fyzicky. Bylo to hlavně o trpělivosti a o prvním gólu. Šance byly v první třetině na obou stranách. Byli jsme rádi i za stav 0:0, protože jsme chtěli hrát poctivou obranu a všechno na hraně svých možností. Ve druhé třetině jsme to protrhli gólem. Hráli jsme velice dobře, myslím, že jsme pak byli už i lepším mužstvem. Děkuji hráčům za předvedený výkon. Jde to vždycky odzadu, Ondra Kacetl zachytal parádně a všichni kluci se k tomu přidali. Vůbec nic to neznamená, je to 2:2 a my se díváme jen na nejbližší den."

Václav Varaďa (Třinec): "Myslím si, že jsme v první třetině hráli velmi dobře. Začali jsme hrát hokej, jaký od našeho týmu v play-off chceme. Ve druhé třetině jsme takovým nešťastným vyloučením a z přemíry snahy v oslabení udělali velkou hrubku, z které dali domácí gól. I když jsme měli do konce druhé třetiny šance, tak to domácí přestáli. Hlavně po šanci Vládi Rotha to zavánělo gólem. Ve třetí třetině až na dvě nebo tři střídání, kdy jsme hráli velmi dobře v útočném pásmu, si Pardubice výsledek pohlídaly. My jsme udělali ve třetí třetině další individuální chybu, kterou jsme domácím dovolili odskočit na větší rozdíl ve skóre. Jedeme domů za stavu 2:2, je to scénář, který jsme si nepředstavovali, ale nachystáme se poctivě na další utkání a věřím, že pátý zápas zvládneme."