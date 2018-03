OHLASY ČTVRTFINÁLE PLAY-OFF EXTRALIGY

To jsem ještě nezažil, dokonce ani při derby, řekl k atmosféře Kaut

18. 3. 2018 06:15, autor: ČT sport

Důležitá výhra ve třetím utkání vrátila Pardubice do hry. V sérii proti Třinci se Východočeši mohli opřít poprvé o domácí publikum a skvělé atmosféry využili ke snížení na 1:2 na zápasy. Nyní vyhlíží srovnání stavu a ještě větší dramatizaci souboje proti Ocelářům.

autor: Taneček David, zdroj: ČTK Hokejisté Pardubic

"Byl to těžký zápas. Věděli jsme, že musíme vyhrát, protože kdyby vyhrál Třinec a série byla 3:0, asi by to nebylo dobré. Bylo důležité, že jsme dali první gól, což se nám předtím nepovedlo. Myslím, že to nás uklidnilo. Pak jsme si to trošku zkomplikovali zbytečnými vyloučeními, ale nakonec jsme to ubojovali," řekl útočník Martin Kaut.

V 18. minutě zařídil navýšení náskoku na 2:0. Už v čase 1:06 se totiž trefil Sacha Treille. "Říkali jsme si i v kabině, že ten první gól je potřeba. Vlítli jsme na ně, hned jsme si i vybojovali přesilovku a Sacha to tam skvěle trefil," připomněl Kaut.

Rozdíl oproti zápasům v Třinci spatřuje především v atmosféře. "Určitě tam rozdíl je. Hlavně ve fandění, protože to, co předvedli fanoušci, bylo něco neskutečného. To jsem popravdě řečeno ještě nezažil, dokonce ani při derby. Klobouk dolů před našimi diváky," vzkázal Kaut.

Výhra má ale pořád hodnotu pouze jednoho bodu ze čtyř, které jsou k postupu potřeba. "Musíme udělat to samé - hrát jako tým a věřit v úspěch," podotkl Kaut, jenž očekává v přístupu Ocelářů změnu. "Jelikož mě v devatenáctce trénuje pan Varaďa, tak možná vím, co od něho a Třince čekat. Ale to si nechám pro sebe," konstatoval s úsměvem.

"Je super, že jsme vyhráli, ale je to pouze první krok. Jsme šťastní, že jsme vyhráli i pro ty lidi, kteří stáli celý zápas při nás. Lepší atmosféru jsem nezažil," doplnil ho Matěj Beran, autor vítězné trefy ze začínající 47. minuty.

"Kdo dal gól, je úplně jedno, stejně tak i to, jaký ten gól byl. 'Rolas' to tam vybojoval, hodil puk na bránu a já jen vystřelil bekhendem a pak jsem to tam nějak došťouchal i s gólmanem. Nakonec se ten gól ukázal i jako vítězný, takže super," pochvaloval si Beran.

Východočeši doma dosáhli na šestou výhru z posledních sedmi zápasů. "Hrozně nám pomáhají fanoušci. Cítíme se tady pak skutečně jako doma a myslím, že to pak není lehké ani pro ty soupeře, protože atmosféra je tady super. A my si moc vážíme toho, jak nás podporují," řekl Beran.

