Plzeňští indiáni vyzvou Olomouc, Hradec se postaví libereckým katům Sparty

15. 3. 2018 06:30, autor: ČT sport

Nejlepší dva týmy základní části soutěže se poprvé v tomto ročníku představí ve vyřazovacích bojích hokejové extraligy. Vítěz Prezidentského poháru Plzeň přivítá Olomouc, ambiciózní Hradec Králové, jenž se netají mistrovskými ambicemi, pak druhý úspěšný celek z předkola Liberec. V pátek se soupeři utkají na stejných stadionech znovu, v Olomouci a Liberci se následně bude hrát v pondělí a v úterý. Utkání Plzeň - Olomouc vysílá živě od 16:00 web ctsport.cz a po skončení biatlonu také program ČT sport.

autor: Miroslav Chaloupka, zdroj: ČTK Utkání Plzeň - Olomouc

Plzeň narazí na Olomouc, jež si místo mezi osmičkou zajistila díky výhře 3:1 na zápasy v předkole proti Zlínu. S Hanáky má Škoda zajímavou bilanci ze základní části. Třikrát je Západočeši porazili, z toho doma 10:0 a 6:0, ale vedle toho na ledě soupeře prohráli 0:5.

"Pauza už byla dlouhá, takže si přejeme, aby nám play-off konečně začalo. Čeká nás těžký soupeř, ale ve čtvrtfinále si nevyberete. Olomouc sází na poctivý hokej, důraznou defenzivu opřenou o velké beky a výborného Konráda v bráně," uvedl majitel a trenér Martin Straka.

"Bude to hlavně o nás. Chce to chytit začátek a k tomu nás dovede jen maximální nasazení a bojovnost. Že jsme vyhráli základní část, je hezké, ale teď to nic neznamená, je to pryč. Vybojovat si to musíme na ledě. Začíná play-off, a jen když budeme jezdit po zadku a rvát se o každý puk, tak můžeme uspět," doplnil Straka.

"Jsou to urputní bojovníci, takže pro nás hrozně těžký soupeř. Nelze se moc ohlížet na zápasy, co jsme s nimi v sezoně hráli. Jak jsme jim dali 'desítku', to byl zápas, který se jim vyloženě nepovedl a nám tam spadlo vše, na co jsme sáhli. Musíme vycházet z toho, co hráli v předkole proti Zlínu, to nám napoví více," prohlásil plzeňský obránce Michal Moravčík.

Olomoučtí měli na dosah dokonce přímý postup do čtvrtfinále, zklamání ale hodili rychle za hlavu a zvládli předkolo. "Je dobré, že jsme tím trochu rozehraní. Je to výhoda; vyhráli jsme tři zápasy a myslím, že na Plzeň můžeme jít s klidnou hlavou, a pokusíme se urvat to i podruhé, každý chce co nejdál," řekl odhodlaně obránce Jakub Galvas. "Soupeř hraje kombinační hokej, zdobí ho dobré bruslení, důrazné napadání obránců. Plzeň je v pohodě. Ale zkusíme je co nejvíce potrápit," přislíbil brankář Branislav Konrád.

Hradec vyhlásil útok na titul, čeká ho bitva s Libercem

Hradci Králové začíná hlavní část mise, na jejímž konci by měl být zisk mistrovského titulu. První překážkou budou pro Mountfield hráči Liberce, kteří smetli v předkole Spartu 3:0 na zápasy. "Liberec je mužstvo, které hraje organizovaně jak v obraně, tak i v útoku. Charakterizují ho rychlé přechody z útoku do obrany a naopak, agresivní hokej a kompaktnost. Pětka, která je zrovna na ledě, si často a dobře pomáhá," všiml si kouč Východočechů Václav Sýkora.

"Liberec se také hodně tlačí do brány a je nebezpečný v předbrankovém prostoru, další jeho silnou stránkou jsou přesilovky a celkově přečíslení soupeře. Výkon podporuje kvalitní gólman, který patří ke špici v extralize," připomněl Sýkora spolehlivé výkony Romana Willa. "Liberec už dlouhodobě patří ke špici extraligy, jsou předloňským mistrem a loňským finalistou. To svědčí o všem," doplnil zkušený trenér Sýkora.

autor: David Taneček, zdroj: ČTK Hradec Králové - Liberec

Liberec se proti Spartě předvedl ve výborné formě, s kompaktním výkonem a velkým odhodláním. "Dostali jsme se na styl hokeje, který jsme chtěli hrát po celou sezonu. Hrajeme konsolidovaně a organizovaně, za čímž je celosezonní práce. Na týmu je vidět chuť, máme neskutečnou týmovou chemii v kabině. Jsem velmi spokojený i s klíčovými hráči, kteří pracují stoprocentně pro tým," pochvaloval si kouč Filip Pešán.

Čtvrtfinálového soupeře Hradec Králové vnímá podobně jako Spartu. "I Hradec má velká jména, opakovaně jeden z nejsilnějších kádrů ligy, ne-li úplně ten nejsilnější, extrémní rozpočet a očekávání velkých úspěchů. My můžeme být těmi, kdo udělá v jejich kalkulech trošku problém," věří Pešán. Očekává, že jeho mužstvo se bude muset vypořádat s velice defenzivním stylem hry.

Hradec je jeden z nejlepších týmů ligy, ale můžeme porazit kohokoliv, hlásí Šmíd

"Oni hrají na minimum inkasovaných branek a budou chtít asi rozhodovat v přesilovkách. Nečeká nás nic jednoduchého, ale věřím, že se dokážeme dobře připravit na kohokoliv. A stejně tak věřím, že když jsme dokázali vyřadit jmény nabitou Spartu, dokážeme vyřadit jakéhokoliv soupeře," prohlásil Pešán.

Co nejdéle si užít jedinečnou atmosféru play-off chce i zkušený zadák Ladislav Šmíd, jenž hrál naposledy vyřazovací boje ještě v zámoří v sezoně 2005/06, kdy v nižší AHL hájil barvy týmu Portland Pirates.

"Doufám, že to ještě není konec a pohodu a sebevědomí ze série proti Spartě si přeneseme i do čtvrtfinále," přál si Šmíd. "Bude to určitě těžké, protože jde o jeden z nejlepších týmů ligy. Máme respekt z každého, ale zase nijak obrovský. A stejně jako jsem říkal už před sérií se Spartou - bude záležet hlavně na nás. Myslím, že s naším týmem můžeme porazit kohokoliv," uvedl Šmíd.

