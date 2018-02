1. LIGA a EXTRALIGA

Nastoupím proti Benátkám, potvrdil Jágr. Zápas Kladna odvysílá živě ČT sport

1. 2. 2018 09:14, autor: Ondřej Nováček

Jaromír Jágr potvrdil, že se po letech ukáže na českém ledě v sobotu v prvoligovém utkání proti Benátkám nad Jizerou. Nevyloučil však ale ani návrat do NHL, kde od nové sezony hrál za Calgary. Zároveň v prvním veřejném vystoupení po svém návratu do Česka řekl, že má chuť pomoct i partnerskému týmu - extraligovému Třinci - pokud by Kladnu boj o extraligu nevyšel. Konec kariéry dva týdny před svými 46. narozeninami neplánuje. "V tom hraje hlavní roli láska. A já hokej miluju," prohlásil. Utkání Kladna proti Benátkám odvysílá v sobotu živě od 17:30 program ČT sport a web ctsport.cz.

zdroj: ČTK Jaromír Jágr po příletu do Česka

Jágr se momentálně potýká s problémy s kolenem a varoval, že v prvních duelech za Kladno možná bude muset nastoupit jen na úvodní jedno či dvě střídaní, aby nasbíral 15 startů potřebných k účasti v baráži.

"Bylo by dost riskantní, aby se vynechal jakýkoli zápas. Pokusím se nastoupit ten příští, který hrajeme v sobotu (proti Benátkám, pozn. red.)," prohlásil Jágr. Hrát se bude definitivně v liberecké Home Credit Areně. Proti Jágrovi se postaví jeho o rok starší dlouholetý kamarád Petr Nedvěd, který už po sezoně 2013/14 ukončil kariéru v dresu Liberce. Zápas za Benátky tak pro něj bude rozlučkový.

Je to zvláštní situace. Jágr je teď vlastně svým vlastním hráčem. "Zvláštní to je, co si budeme namlouvat. Ne ani tak pro mě, ale spíš pro hráče a trenéry. Já jsem s nimi mluvil, domluvli jsme se. Jakmile budu na ledě, jsem hráč a ne majitel. Když udělám chybu, chci aby se ke mně chovali trenéři stejně jako k 18letému klukovi. Nebylo by to dobrý pro mě i pro hráče," řekl Jágr.

Ten má nyní potíže s vnitřním vazem. "Abych vám přesně řekl, co se mnou je, to po mě nechtějte. Nejsem doktor, nedokázal bych to vysvětlit. Ten vniřní vaz jsem si nějak natáhl. Nevíme jakým způsobem. Myslíme si, že to je ono. Ale nepamatuju si, že by došlo k situaci, kdy by mě to vyloženě bolelo. Otéká to možná proto, že u vazu je odchlouplá kost. Jakmile vaz naráží na kost, koleno otéká," vysvětlil Jágr.

Už ve středu večer Jágr sledoval, jak jeho tým utrpěl doma porážku od Karlových Varů. Ve šlágru 45. kola vyhrála Energie 4:0. "Když se přijdu podívat na Kladno, spíš sleduju soupeře. Vary s největší pravděpodobností budou naším potenciálním soupeřem v play-off. Dívám se na to, jakým způsobem bychom proti nim měli hrát. Náš výkon komentovat nebudu. Někdy se ti daří a prohraješ a naopak," prohlásil.

Jágr se pak ve čtvrtek dopoledne poprvé připravoval na ledě Kladna, kam zamířil z Calgary z NHL. Absolvoval celý, tři čtvrtě hodiny trvající trénink, ale do všech cvičení se zapojil jen v jeho první části.

JÁGRmánie Tisková konference Jaromíra Jágra byla v prostorách kladenského klubu ohlášena na 11:00. Příchod hokejové legendy však trval další půlhodinu. Na Jágra v tu dobu čekaly desítky novinářů, mezi nimiž byli i slovenští reportéři či žurnalisté ze zámoří. "Jsem rád a vděčnej, že vidím takových lidí a novinářů," řekl Jágr a jedním dechem dodal: "Letos poprvé jsem podepsal v Kanadě, a to se nedá srovnat. Tam bylo tak 12 lidí, tady je vás okolo 70. Toho si ohromně vážím."

Na led vyjel Jágr těsně před desátou hodinou jako poslední ze všech hráčů a v bílém dresu. Přestože si během tréninku později začal vybírat, kdy potřebuje úlevu, na jeho konci si dal ve středu hřiště navíc několik "rovinek". Po 45 minutách zamířil do kabiny a následně zamířil na očekávánou tiskovku.

"Dnes na tréninku jsem se cítil hůř, než jsem očekával. Navštívil jsem profesora Koláře, bylo tam něco vpíchnutého a mělo by to být lepší. Ale v dalších dnech budu bolest cítit víc, což se taky stalo," řekl Jágr. Je ale rád, že mohl po měsíci potrénovat.

S největší pravděpodobností by Jágr za Oceláře nastoupil jen v případě skončení sezony Kladna, kterému chce po příchodu z Calgary z NHL pomoci k návratu do extraligy. "Spolupráce s Třincem vždy byla a mělo by to takhle pokračovat. Kdybych byl zdráv a ve formě, půjdu rád pomoct," řekl Jágr. "To je tým, který má na to, aby byl mezi čtyřkou nejlepších," dodal komentátor ČT sport Michal Dusík.

autor: Deml Ondřej, zdroj: ČTK Jaromír Jágr

"Jardovi samozřejmě přejeme hodně úspěchů s Kladnem, protože respektujeme jeho priority v této fázi kariéry. Ovšem kdyby se naskytla možnost, aby za nás nastoupil v play-off, budeme jenom rádi," řekl sportovní ředitel Třince Jan Peterek.

Ve hře je stále i možnost jeho návratu do Calgary. "Teď je to těžké říct. Šance je vždy otevřená, že bych se mohl vrátit, třeba i na play-off. Kdyby to tady nějak nedopadlo... Beru to tak, že jsem v současnosti na Kladně, můj jedinej cíl je dostat se do formy, uzdravit se a pomoct mužstvu. Dostat se do pla-off, baráže, pokusit se vybojovat extraligu," uvedl Jágr, který má v NHL na kontě 1733 utkání a patří mu třetí místo za Markem Messierem (1756) a Howem (1767).

Jágr přiznal, že při jednáních o jeho odchodu z Calgary do Evropy měli velký zájem i Eisbären Berlín. Klub vlastní majitel Los Angeles. "Luc Robitaille, se kterým jsem hrál a se kterým jsem velice dobrý kamarád, se v klubu nějakým způsobem angažuje. Měl jsem zaručené, že se o mě velice dobře postarají, takže jsem o tom přemýšlel," řekl Jágr.

Jágra chtěli získat Eisbären Berlín, v létě už byl téměř jejich

Na konkrétních podmínkách se s klubem domlouval už v létě. Pak ale vyšla štace v Calgary, za který hrál Jágr naposledy 31. prosince proti Chicagu. Nyní se z Berlína ozvali znovu, přednost ale logicky dostalo Kladno.

V očekávání je před hokejovým turnajem na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu. Český národní tým považuje za jeden z favoritů s Ruskem a Kanadou. Jágr zároveň chápe, že z pozice fanoušků by bylo skvělé, kdyby se Her zúčastnili nejlepší světoví hráči, ale rozumí i pozici majitelů klubů.

autor: David Zalubowski, zdroj: AP Jaromír Jágr

Plánuje, že s fanoušky bude nadále v kontaktu, a to zejména prostřednictvím svých profilů na sociálních sítích. "Na Facebooku jsem moc aktivní nebyl, ale vím, že komunikace s fanoušky je velmi důležitá, ohromně si jich vážím, na tom se nic nemění. Je to ohromná výhoda skrz Facebook oznámit mé pocity, věci, které jim chci říct. Kontakt by tam měl být a budu se snažit pokračovat v tom, co se rozjelo," řekl Jágr.

15. února mu bude už 46 let, jak ale říká, na oslavy moc není. "Snažím se oslavit Vánoce, to je jediné, co slavím. Byl bych rád, kdyby si na to nikdo nevzpomněl," smál se Jágr. U této příležitosti Rytíři otevřenou v kladenském obchodním domě Jágrovu síň slávy.

O konci kariéry zatím neuvažuje. "Je to hodně individuální. Z mého pohledu je nejdůležitější láska. To je nejsilnější druh energie na tomhle světě. Jakmile do něčeho dáš lásku, je jedno, co to je, ale vydrží to hrzoně dlouho a máš radost, že to děláš. To byl můj případ s hokejem. Já ho miluju," přiznal.

