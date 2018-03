Česká fotbalová sedmnáctka padla v kvalifikaci ME se Srbskem

21. 3. 2018 20:14, autor: ČT sport

Čeští fotbalisté do sedmnácti let vstoupili do závěrečné fáze kvalifikace o postup na mistrovství Evropy. Úvodní duel, v němž se střetli se Srbskem, jim však vůbec nevyšel. V prvním poločase se hned dvakrát prosadil Dragoljub Savič, a jelikož Češi nedokázali na jeho branky odpovědět, padli v Olomouci s výsledkem 0:2.