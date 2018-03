REPREZENTACE

Zápas s Uruguayí nám hodně ukáže, řekl Barák. Těší se na hvězdy soupeře

20. 3. 2018 12:54, autor: ČT sport

V italské lize jich potkává pravidelně spoustu. S některými hraje v týmu, další jsou jeho soupeři. Antonín Barák proto ví, že zápas s Uruguayí na turnaji v Číně bude velice náročný. Přesto se na duel s týmem, v němž jsou hvězdy typu Luise Suáreze s Edinsonem hodně těší. Podle něj může hodně naznačit o možnostech českého výběru.

autor: Šálek Václav, zdroj: ČTK Antonín Barák v dresu české reprezentace

Zatímco pro většinu fotbalových reprezentantů to bude premiéra, záložník Antonín Barák se podívá do Číny už podruhé. Třiadvacetiletý středopolař Udine vloni v zimě absolvoval ještě v dresu pražské Slavie soustředění na ostrově Chaj-nan a nyní ho s národním týmem čeká přípravný turnaj v nedalekém Nan-ningu.

"Je to hrozná dálka, ale těším se moc. Let byl tehdy náročný. Neměli jsme nijak speciálně zařízené letadlo, bylo to fakt náročné vydržet celou dobu. Nešlo usnout a pro nás větší typy byl problém si natáhnout nohy. Myslím, že jsme tam měli ještě dva přestupy a nebylo příjemné přecházet celá ta letiště. Ale zvládlo se to a teď budeme mít s tím letem neporovnatelně lepší podmínky," řekl Barák.

Na ostrově na jih od pevninské Číny se mu tehdy hodně líbilo. "Kulturní šok to ani nebyl. Spíš mě jakoby zarazilo, že na tom ostrově bylo hodně neobydlených oblastí. Bylo vidět, že tam ještě tolik nezasahuje smog, že se to tam ještě docela dá," podotkl.

"Byli jsme i na výletě u moře na jihu, srovnal bych to s nějakými jižními státy v Evropě. Musím říct, že i čínská kuchyně mi chutnala, takže celkově jsem to hodnotil dobře. Až na tu cestu, vzdálenost a vlastně i časový posun," dodal.

V pátek český tým odehraje v Číně svůj první zápas na turnaji proti Uruguayi a Barák některé hráče dobře zná z italské ligy. "Ono se mluví o Cavanim se Suárezem, který je úplná špička mezi útočníky. Ale co mám zkušenosti s dalšími hráči, kteří figurují v nominaci Uruguaye, tak je tam obrovská kvalita," řekl Barák.

"Líbí se mi defenzivní záložník Sampdorie Torreira, který je poprvé nominovaný. Je o něj velký zájem v Itálii, tak jsem zvědavý. Velkou kvalitu má třeba i Vecino z Interu Milán. Bude to pro nás skvělá prověrka, protože uruguayský tým je skvěle složený. Zápas nám hodně ukáže," dodal.

Udine se v poslední době v lize nedaří, tým pětkrát za sebou prohrál. "Neřekl bych, že se potýkáme s krizí, spíš se tak nějak hledáme. Hledáme příčiny a jsme z těch proher možná trošku nervózní. Sešlo se víc věcí. Zranil se nejlepší střelec Lasagna, přišli těžší soupeři. Věřím, že nám i ta repre pauza pomůže a půjdeme nahoru," uvedl Barák.

V posledním utkání se Sassuolem nehrál od začátku, kouče Massima Odda, který převzal tým v listopadu, si ale pochvaluje. "Proti trenérovi nemůžu říct nic, jedná s námi hrozně fér a vidí fotbal jako málokdo. Přičítám to tomu, že se mi nepovedl zápas na Juventusu, nebyl jsem nijak zajímavý. Trenér chtěl asi něco změnit. Říkal mi, ať se víc uvolním, užívám si fotbal a že to zase přijde. Možná mi tohle i pomůže," řekl Barák.

V únorovém utkání proti FC Turín mu rozhodčí po poradě s videem neuznali gól. "Hodně jsem se zlobil, protože jsem to viděl jako jasný gól. Doteď to je pro mě sporný moment. Byl tam faul od spoluhráče Lópeze, ale rozhodčí odpískal ofsajd, který nebyl. Asi se spletl, doteď to nechápu. Ale jinak je video dobré a fér," dodal.

