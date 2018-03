Zaběhal jsem si, musím dohnat kondici, říká Dočkal po prvním zápase v MLS

18. 3. 2018 11:31, autor: ČT sport

Premiéru v zámořské MLS má za sebou záložník Bořek Dočkal. Při sobotní bezbrankové remíze s Columbusem odehrál v dresu Philadelphie 77 minut a věří, že až dožene tréninkové manko a vyřídí všechny záležitosti spojené se stěhováním, půjde jeho výkon nahoru.

autor: Ricky Fitchett, zdroj: ČTK/ZUMA Bořek Dočkal v týmu Philadelphie

"Byla to náročná premiéra, potkali jsme tým, který měl po dvou kolech šest bodů a je spolufavoritem konference," řekl Dočkal v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje. "Zaměřuje se na držení míče a rozehrávku odzadu, kterou jsme se snažili napadat," dodal.

Při prvním startu v novém klubu, v němž hostuje z čínského Che-nan Ťien-jie, si devětadvacetiletý záložník hodně zaběhal. "Soupeř měl rozehrávku zmáklou fakt dobře, takže nebylo snadné mu míče odebírat. Bylo to hodně o běhání bez balonu," uvedl.

Bezbranková remíza podle něho odpovídá průběhu utkání. "První poločas byl v naší režii a byli jsme trochu nebezpečnější. Pak už asi začaly trochu docházet síly z napadání a byli jsme všude o krok později. Byl to takový zápas bez vyložených šancí a remíza je zasloužená," řekl Dočkal.

Bývalého hráče Sparty nyní čeká reprezentační pauza, během níž chce dohnat tréninkové manko. "Po příchodu jsem měl zdravotní komplikace, takže jsem ani nečekal, že bych byl v top formě. Teď ale budu mít čas dostat se na úroveň, abych byl platný týmu," řekl Dočkal.

Zatím je spokojený a věří, že bude ještě víc. "Mám kolem sebe hráče, kteří jsou šikovní na míči a chtějí mě zapojovat do hry, a to je dobré znamení. Chce to jen, abychom se víc poznali," dodal s tím, že věří, že jeho výkony půjdou nahoru, až dořeší vše spojené se stěhováním. "Daří se nám odškrtávat věci jako účet v bance, telefon, auto... Je důležité, abychom měli zázemí, protože to pomůže aklimatizaci a i výkonnost půjde nahoru. Je to klasický začátek, který nikdo nemá rád, ale už se blížíme do finále," prohlásil.

