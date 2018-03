Trpišovský: Těším se na atmosféru derby a za tři body z Letné jsem slíbil den volna

14. 3. 2018 20:00, autor: ČT sport

První fotbalové derby Sparta - Slavia mezi dospělými čeká v sobotu kouče vršovického týmu Jindřicha Trpišovského. Ten přitom už dříve jako trenér mládežnických týmů Sparty porazil Slavii 6:0. V minulé sezoně byl blízko tomu, aby převzal první tým Sparty. Nyní však přijede na Letnou se Slavií.

autor: Vondrouš Roman, zdroj: ČTK Trenér Slavie Jindřich Trpišovský

Trpišovský se v derby setká s novým koučem domácího celku Pavlem Hapalem, s nímž studoval trenérskou licenci. Takže v nové pozici zažije hodně známých věcí. "Před iks lety to pro mě bylo sci-fi, ještě nedávno jsem vůbec nesnil, že takový zápas zažiju na vlastní kůži. Chodil jsem na derby dlouho jako fanoušek, pak jako nestranný pozorovatel z odborného hlediska. A teď můžu být přímo v centru dění," řekl novinářům Trpišovský.

Ve Spartě začínal trenérskou kariéru u mládeže. "Zažil jsem už mládežnické derby. Vyhráli jsme 6:0, a kdyby se to podařilo zopakovat, byl bych rád," usmál se. "Samozřejmě mládež a dospělý fotbal je něco jiného. Tehdy tam bylo jen pár rodičů, tady bude plný stadion. Na tu atmosféru se těším," dodal Trpišovský, jenž přišel do Slavie v zimě z Liberce.

Ve sparťanské sedmnáctce a osmnáctce vedl řadu hráčů, kteří se později prosadili v dospělém fotbale. "Myslím, že těch hráčů je hodně. Zdeněk Folprecht, David Pavelka a posouvali se k nám už i někteří hráči ročníku 1992. Pavel Kadeřábek už tehdy se mnou hrál to derby," vzpomínal kouč.

Nechybělo mnoho a mohl vést i sparťanský A-tým. Letenští o něj totiž usilovali v minulé sezoně. "Je to už delší dobu. Někdo se mě nedávno ptal, jestli si pamatuji nějaký velký zápas, a já řekl, že ne, že spíš koukám na budoucnost než na co by kdyby. To už člověk nezmění," konstatoval Trpišovský.

Jeho sparťanská minulost jeho motivaci před derby nezvyšuje. "Na tenhle zápas není třeba motivovat. Navíc hráči ode mě mají motivaci už od minula. Zapomněl jsem jim to akorát říct před utkáním s Olomoucí, což možná bylo dobře. Takže jsem jim to řekl až po zápase a je na nich, jestli si ten bonus promění. Je tam o jeden den větší volno v reprezentační pauze, když udělají i na Letné tři body," uvedl.

Dobře se zná s novým koučem Sparty Hapalem, který povede Spartu teprve ve druhém zápase. "Studovali jsme spolu dva roky v jednom ročníku profilicenci v Olomouci. Navíc si pamatuji, že když jsme byli na stáži v Kolíně nad Rýnem, spali jsme spolu na pokoji. Pavel je inteligentní kluk a dobrý chlap, výborný fotbalista nebo trenér. Pro nás ztížilo situaci, že do Sparty přišel dobrý trenér," uvedl Trpišovský.

Přestože Slavia má před Spartou náskok sedmi bodů, Trpišovský svůj tým za favorita derby nepovažuje. "Je to strašné klišé, že derby nemá favorita, ale je to pravda. Jak řekl Standa Tecl, je to utkání mimo ligu, vše se maže. Rozhoduje momentální situace," mínil Trpišovský.

Jeho tým se přiblížil k vedoucí Plzni na sedm bodů, byť Západočeši mají utkání k dobru. "Pro nás je hlavní, abychom zvládali svoje zápasy a sbírali body. Potom se můžeme dívat na ostatní. Ale zatím jsme toho moc nedokázali," řekl Trpišovský. "Pokud bychom zvládli takhle těžký zápas venku za tři body, hodně by to napovědělo o našich ambicích, že bychom chtěli být jarní mistři. Ale pořád ještě bude zbývat devět kol," dodal.

