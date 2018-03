Osmifinále Evropské ligy

Vrátí Sportingu úvodní porážku? Plzeň čeká odveta osmifinále

15. 3. 2018 06:00, autor: ČT sport

S dvoubrankovým mankem vstoupí do utkání se Sportingem Lisabon plzeňští fotbalisté. Na domácí půdě se pokusí napravit nepovedený úvodní duel (0:2). Jestli však chtějí poprvé postoupit mezi osm nejlepších celků Evropské ligy, musí svěřenci Pavla Vrby svůj výkon výrazně vylepšit. Přímý přenos utkání sledujte od 18:40 na ČT sport a webu ctsport.cz.

autor: Armando Franca, zdroj: ČTK/AP/ Michaela Krmenčíka z Plzně zastavuje Sebastián Coates ze Sportingu Lisabon

Portugalský favorit minulý týden v Lisabonu potrestal plzeňské ztráty míčů ve středu pole, dva protiútoky potrestal Fredy Montero. Ještě dalším gólům zabránil brankář Aleš Hruška, kterého v první půli zachránilo mimo jiné také břevno. Největší šanci Plzně v závěru neproměnil Michael Krmenčík.

"Určitě kvalita na jejich straně je veliká. Ale víte, jak to někdy bývá. Někdo dá gól a pak se to může změnit v něco trochu jiného. V dané chvíli má však eso v rukávě jednoznačně Sporting," řekl trenér Pavel Vrba. Jeho svěřencům hrozí třetí konec v osmifinále Evropské ligy. V roce 2013 nepostoupili přes Fenerbahce Istanbul, o rok později vypadli s Lyonem.

Plzni se přitom nepovedl vstup do jarní části sezony, když ze šesti soutěžních zápasů porazila jen Partizan Bělehrad. Po nedělní domácí remíze 2:2 s Libercem vede Viktoria prvoligovou tabulku už jen o sedm bodů před Slavií, má však k dobru odložené utkání v Ostravě.

Současné situaci v Plzni se věnoval i nový díl Fotbal fokus podcastu:

"Pokusíme se dát rychlý gól a mohou znervóznět. Myslím, že není nic ztraceného, abychom dávali hlavy dolů," konstatoval obránce Radim Řezník. "Můžeme dát gól a zápas bude otevřený. Takže 0:2 ještě není mrtvý zápas, ale bude to těžké. Musíme jim dát góly. Když budeme doma efektivnější, myslím, že se s tím dá něco dělat," doplnil gólman Aleš Hruška.

"Určitě budeme chtít hrát takový fotbal, abychom měli šanci postoupit. Výsledek hraje jednoznačně pro Sporting a my můžeme udělat pouze zázrak. Samozřejmě bychom ho rádi udělali, i když nás čeká velice těžký soupeř," ví Vrba. "Musíme vyhrát o tři góly. Z trenérského pohledu myslím, že bude hodně důležité, kdo dá první gól," doplnil.

Podle něj Sporting nemá nedostižný náskok. "Kdybychom tomu nevěřili, tak by to bylo špatně. Samozřejmě víme, že výsledek 2:0 je obrovská výhoda pro Sporting, ale na druhou stranu první gól může vývoj zápasu strašně ovlivnit. Věřím, že pokud ho vstřelíme my, může být zápas až do konce hodně zajímavý," uvedl Vrba.

Doufá, že plzeňští hráči se vyvarují ztrát míčů jako v Lisabonu. "Myslím, že jsme zase to utkání v Lisabonu neodehráli tak špatné. Pokud budeme ztrácet míče ve středu pole tak, jak jsme je ztráceli v Lisabonu, takový soupeř nás za to potrestá. Pokud ale budeme hrát tak jako posledních 15 minut, šance uhrát výsledek je velká," prohlásil Vrba.

Plzni nepomůže David Limberský, který v Lisabonu dostal třetí žlutou kartu, ani nemocný Roman Hubník. Z disciplinárních důvodů budou Sportingu chybět záložník William Carvalho a stoper Sebastián Coates. Po zranění se naopak vrací nejlepší střelec "Lvů" Bas Dost, jenž jako náhradník dvěma góly rozhodl pondělní ligovou dohrávku s Chavesem (2:1).

