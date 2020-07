M. R. Štefánik: Dobrodružný život legendy

Osobnost Milana Rastislava Štefánika má zásadní význam pro každého Slováka a je mimořádně důležitou postavou i v dějinách Československa. Jeho podíl na vzniku společného státu v roce 1918 byl často podceňovaný. Přitom jeho role byla naprosto klíčová a historikové tvrdí, že to byl právě on, kdo se zasadil o to, aby slovenský národ po první světové válce nezaniknul. Když tragicky zahynul, truchlilo celé Slovensko. Mnoho let byl Štefánik vytěsňován a až po Sametové revoluci v roce 1989 se zvolna začal vracet do povědomí Slováků i Čechů. Dokumentární film Michaela Kaboše nahlíží na tuto výjimečnou osobnost pohledem českých, slovenských a francouzských historiků a odborníků. Společně s dosud nepublikovanými fotografiemi přináší celistvý obraz jedné z největších postav slovenských, respektive československých dějin.