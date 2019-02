„Dukla 61 je projekt, jehož zárodek jsme před třemi lety s Jakubem Režným našli na jedné stránce, v jednom odstavci legendární knihy Ivana Landsmanna Pestré vrstvy. Katastrofa nebývalých rozměrů, o které se v širší společnosti neví,“ říká o počátcích práce na projektu jeho kreativní producent Michal Reitler a pokračuje: „Jakub pak strávil mnoho týdnů s pamětníky událostí, vytvořil rozsáhlou rešerši a s Matějem Podzimkem pak dvoudílný scénář.“

Scénář Jakuba Režného a Matěje Podzimka převedl do filmové podoby David Ondříček, který uvádí: „Nechtěl jsem, aby Dukla 61 byla intelektuálním filmem, který zahlcuje diváka informacemi. Chtěl jsem natočit silný, emotivní film, kde se doslova přeneseme do prostředí havířů v roce 1961. Chtěl jsem, aby to byl film co nejopravdovější.“ Scenárista Jakub Režný k autenticitě a faktické věrohodnosti snímku říká: „Při psaní jsem vycházel z technických rekonstrukcí události, vypracovaných báňskými odborníky a vzpomínek pamětníků, kterých se tragédie na Dole Dukla dotkla osobně. Film by nevznikl bez pomoci členů Klubu přátel hornického muzea z Havířova, kteří mi pomohli zorientovat se v ‚havirně‘“.

„Přiznám se, že než jsem přečetla scénář k Dukle 61, neměla jsem o té tragédii ani tušení,“ říká představitelka hlavní ženské role Martha Issová a pokračuje: „Pro mne je na tom silné, že je to příběh lidí, kteří skutečně žili a zemřeli kvůli lidskému selhání, navíc se o tom ještě nijak moc nemluvilo a tak mám pocit, že naším filmem můžeme přinést klid jejich duším i srdcím těch, kteří tu po nich zůstali.“ Ačkoli je důl výhradně mužským prostředím, věnuje se film výrazně také ženským postavám. Spoluscenárista Matěj Podzimek to zdůvodňuje: „Havíři se v mnohém podobají vojákům. Ale každý večer nebo ráno se vracejí domů a jejich otrlost není ničím ve srovnání s tvrdostí těch, které na ně celý den čekají. To jsme nemohli minout.“