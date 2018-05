ČT: Kvitovou pořezal zřejmě čtyřiapadesátiletý recidivista

Muž má během čtvrtka s policisty dorazit k prostějovskému soudu, který rozhodne o tom, zda podezřelého pošle do vazby.

Podle zjištění ČT policie zadržela muže na základě anonymního upozornění, které dostala letos v lednu. Zadržela ho v úterý 22. května. Dlouho se přitom zdálo, že čin zůstane neobjasněn. Loni na podzim policie případ odložila.

Kvitová, která přijela do Česka trénovat před nadcházejícím grandslamem, zadrženého identifikovala. Pro policisty nejde o neznámého člověka. Údajně má vazbu na olomouckou drogovou scénu a sám měl také drogy užívat. V minulosti ho policie vyšetřovala také kvůli útokům na seniory.

V posunu v případu mohla údajně hrát roli i vypsaná odměna, kterou nabízel prostějovský tenisový klub. Nejprve šlo o sto tisíc korun, později odměna vzrostla až na půl milionu.

Měla poškozenou šlachu na každém prstu

Tenistku Petru Kvitovou přepadl útočník 20. prosince 2016 v jejím prostějovském bytě. Pořezal ji na levé ruce, kterou tenistka také hraje. Kvitová musela podstoupit náročnou, zhruba čtyřhodinovou operaci v Ústavu chirurgie ruky a plastické chirurgie ve Vysokém nad Jizerou.

Podle operujícího lékaře Radka Kebrleho měla poškozenou šlachu na každém prstu. Výsledek práce lékařů však byl evidentní: Když jela Petra Kvitová do nemocnice, necítila prsty, když se po třech dnech poprvé objevila na veřejnosti, mohla jimi hýbat.

„Po operaci, když mi řekli, že to dobře dopadlo, je víra trochu větší,“ nechala se po operaci slyšet. Přesto bylo zřejmé, že její levá ruka není ve stavu, kdy by tenistce umožnila brzy se vrátit na kurt.

Nakonec trvala rekonvalescence pět měsíců, což bylo méně, než předpokládali lékaři. Loni v květnu začala trénovat, v červnu již nastoupila do grandslamového turnaje. V Paříži se dostala do druhého kola. Letos se vrátila do nejlepší světové desítky a vyhrála čtyři turnaje včetně toho pražského.