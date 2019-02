Někdy stačí zazvonit zvonečkem a pohádky je konec. Jenže někdy je to právě naopak… V říši lidí se setkáváme s rodinou Majerových, kde se pan Majer živí jako vypravěč pohádek na dobrou noc. Jednoho dne najde pan Majer kouzelný zvoneček, který jeho rodinu spojí s Říší pohádek, kde vládne hodný král Hyacint se dvěma dcerami – Arabelou a Xénií. Je zde i zlý kouzelník II. kategorie Rumburak, který chce celou Říši pohádek získat jen a jen pro sebe a hodlá pro to udělat vše. Ale nebyl by to správný pohádkový seriál, aby vše dobře nedopadlo.

Úspěšný televizní seriál pro celou rodinu, ve kterém vás jeho autoři – Miloš Macourek a Václav Vorlíček – nepřestanou udivovat svou pozoruhodnou fantazií, s níž vyprávějí o tom, jak se díky kouzelnému zvonečku propojily osudy rodiny Majerových s osudy královské rodiny z říše pohádek.

V hlavních rolích uvidíte Vladimíra Menšíka, Stellu Zázvorkovou, Jiřího Lábuse, Janu Nagyovou, Vlastimila Brodského, Janu Brejchovou, Vladimíra Dlouhého a řadu dalších známých herců.