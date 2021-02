Sestru Standy si zahrála Jenovéfa Boková, která našla pro svou postavu inspiraci v rodině: „Roli Anežky jsem si pojmenovala ‚můj otec v sukni‘. Je rázná, výbušná, ale zároveň ryzí a hodná duše, pro kterou je rodina a spravedlnost na prvním místě. Tím mi je velmi blízká, i když čím jsem starší, tím víc se pokouším být víc nad věcí a nenechat se ve vypjatých situacích tolik strhnout emocemi.“ Kromě sourozenců Láníkových oslovil režisér pro práci na novém seriálu i dlouholeté spolupracovníky, kameramana Martina Žiarana, střihače Marka Kráľovského a herečky Emílii Vášáryovou a Elizavetu Maximovou: „V podstatě jsme casting dělat nemuseli, jen kamerové zkoušky, abychom si náš výběr potvrdili,“ doplňuje Bebjak.

Minisérie je situována do padesátých let. „Snažili jsme se zachovat atmosféru. První polovina třiapadesátého roku, kdy nejdřív zemřel Stalin, poté Gottwald a ke všemu místní komunisti chystali revizi takzvané monetární politiky, byla podle mého názoru první z festovních hřebíků do rakve lidově demokratického režimu v téhle zemi,“ popisuje autor námětu a scenárista Petr Bok a představitel řídícího důstojníka StB Jindřicha Korčáka, herec Martin Finger jej doplňuje: „Padesátá léta nejsou v našich dějinách samozřejmě jenom o zvěrstvech komunistů a estébáků, jakkoli se v dějepise zmiňuje především toto. Lidé žili i své obyčejné životy, které žijí a musí žít za každého režimu. Bez diskuze ale toto období spadá do temnějších etap našich dějin.“