Kafka Band je hudebně-literární projekt z Prahy, města Franze Kafky. Právě k jeho nedokončenému románu Zámek hudebníci natočili podmanivý soundtrack. Album Das Schloss vyšlo v roce 2014, skupina ho představila na mnoha koncertech nejen v České republice, ale především v zahraničí (Holandsku, Rakousku, Polsku, Německu, Švýcarsku, Slovensku, ale i Ukrajině). V kapele se znovu sešli výtvarník a zpěvák Jaromír 99 a uznávaný spisovatel Jaroslav Rudiš – oba proslavila spolupráce na kultovní komiksové trilogii Alois Nebel, jejíž filmová adaptace byla oceněná Evropskou filmovou cenou. Zatímco Jaromír 99 zpívá česky, Rudiš německy čte a recituje Kafkovy texty. Na kytaru hraje Dušan Neuwerth (Tata Bojs), který album také produkoval, na baskytaru a mandolínu a.m.almela, na klavír a klávesy Jiří Hradil (Tata bojs, Lesní zvěř) a na bicí a perkuse Zdeněk Jurčík (Priessnitz) a Tomáš Neuwerth (Kašpárek v rohlíku).

„Album obsahuje deset skladeb, deset příběhů ze Zámku. Kafka je brán často jako hodně temný autor, ale my se snažíme tohle klišé trochu nalomit. V Zámku je i hodně absurdního humoru, to se promítlo i do hudby,“ říká Rudiš. Písničky vzešly přímo ze stránek knihy a také komiksové adaptace, pod kterou jsou podepsaní právě Jaromír 99 a americký autor David Zane Mairowitz. Hudba je zemitá, mrazivá, vášnivá a surová, ale ve stejné chvíli také křehká a něžná. Živá vystoupení působivě doplňují animace, které na základě ilustrací Jaromíra 99 vytvořil VJ Clad. V září 2015 měla v Theater Bremen v německých Brémách úspěšnou premiéru divadelní adaptace Zámku, ve které Kafka Band živě vystupuje. Jaroslav Rudiš román pro divadlo adaptoval společně s režisérem inscenace Alexanderem Riemenschneiderem. Záznam jejich brněnského koncertu vám přinášíme v exkluzivní formě.