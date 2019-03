Četníci z Luhačovic

Série historických detektivek z počátků první republiky přináší dvanáct příběhů, které onu dobu před téměř sto lety popisují, jak ji nejspíš neznáme. Jako historickou etapu, kdy morálka a zločinnost byly ovlivněny ještě před pár měsíci probíhajícím válečným konfliktem, nejkrvavějším v dějinách. Jako čas, kdy se vojáci vraceli z fronty, často překvapeni tím, co doma nalezli. Jako dobu, kdy válečný černý obchod zplodil společenskou vrstvu zbohatlých kšeftmanů i chudé, kteří neměli na jídlo. A jako moment, kdy se osádky četnických stanic, které nový stát převzal po monarchii, musely rychle oprostit od zlé pověsti „rakouského četníka“.

V tu chvíli přicházejí dva mladí kluci – mladý pán z lepších poměrů Zdeněk Cmíral a vesnický sirotek Martin Láska – z vojenského přijímače místo na frontu přímo na četnickou stanici v Luhačovicích. O policejní práci vědí jen to, co jim řekli v přípravném kurzu a co se píše v brožurkách. Jenže situace na stanici odpovídá poválečnému chaosu. Zkušený rakouský velitel je odstaven na vedlejší kolej a kvalifikací toho nového je hlavně to, že umí česky. A tak se mladí četníci na zkoušku rozhlížejí, od koho se co mohou naučit a před kým být raději na pozoru. Času moc nemají. Sotva stačí odložit vojenské kufry, je tu první případ.