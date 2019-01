Paměť stromů není a nikdy nechtěla být klasickým botanickým vzdělávacím cyklem. To by bylo příliš jednoduché a stromy mají na víc! Marii Hruškové a Bedřichu Ludvíkovi šlo o něco jiného. Představovali si, jak nějaký náhodný televizní divák zahlédne nějaký náhodný útržek dílu a pak, třeba i o mnoho dní později, se cestou z práce zastaví na okamžik u stromu, který až doposud celá léta míjel bez povšimnutí. Zastaví se a zůstane stát a bude na strom zírat a nebude vědět proč. Ale neodejde, nesklopí hlavu, dál bude na strom hledět a pomalu si uvědomovat, že si ho nikdy nevšiml a že je ten strom vlastně zajímavý. Možná si ani nevzpomene, že vlastně nedávno viděl v televizi cosi o stromech, ale napadne ho, že vlastně ani neví, jak se takový strom jmenuje, že je to hrozné, jak stárne a ztrácí vnímavost k věcem, které dnes a denně potkává a že s tím musí něco udělat.