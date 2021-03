Radioaktivita kolem nás

Radioaktivita. Člověk ji nevidí. Ani necítí. A proto mají mnozí lidé strach z neviditelného nepřítele, který se ukrývá v běžných věcech. Uprostřed Mnichova Geigerův indikátor sice žádné velké hodnoty nenaměřil, ale drnčí neustále. Není ale záření jako záření. Obecně se radioaktivitou označuje záření bohaté na energii, které vzniká při rozpadu prvků jako uran, radon, cesium, draslík nebo polonium. Děje se tak samovolně ve formě alfa, beta nebo gama záření. Záření přijímané lidským tělem se běžně měří v milisievertech. U člověka se dostavuje poškození genetické informace nebo poškození mozku od hodnoty vyšší než 250 milisievertů. Od 5000 milisievertů je radioaktivní záření smrtelné. Pro srovnání: Dávka ozáření po výbuchu ve Fukušimě byla 10milionkrát větší než v Mnichově. Ozářeni jsme i uměle. Například v lékařství. Za rok zhruba 4,5 milisievertů. Půda obsahuje 7 % škodlivé látky. I věci z dob našich babiček, které se stále prodávají na bleších trzích a jsou pouze z přírodních materiálů, mají velmi malou dávku radioaktivity. Obsahují totiž radioaktivní uran.

Z toho, co sníme pochází 7 % záření, které tělo zachytí. Třeba v banánech jsme skutečně detekovali asi 12 becquerelů draslíku 40. Jednotka becquerel udává, ke kolika rozpadům jádra např. draslíku dojde během 1 sekundy. Limit je 600 becquerelů na kilogram. U mléka a kojenecké výživy dokonce pouze 370. Také v dalších potravinách, jako v mase, ovoci a zelenině se mírné hodnoty dají prokázat. Pouze obilí vykazuje hodnoty vyšší. Zůstává ale pod stanovenými limity a je nezávadné. Jak se taková radioaktivita do potravy dostává? Rostliny rostou v půdě, ve které je přírodní uran a uranové částice. Částice se vstřebávají do rostlin, dostanou se ke zvířatům a nakonec i do našeho těla. Divočina a houby vykazují vysoké radioaktivní zatížení. Takže ulovená zvěř nebo vlastnoručně nasbírané houby mohou být radioaktivně znečištěny. Důvod pro to je starý více než čtvrtstoletí. Po výbuchu v Černobylu v roce 1986 se táhl dešťový mrak, který přinesl vysoce radioaktivní cesium až k nám. Proto se dodnes v určitých regionech měří radioaktivita u divokých prasat a vysoké.

Zdrojem radioaktivity je z 9 % kosmické záření, které má na nás také vliv. Pochází z hvězd a část je ze slunce, proto se nazývá sluneční vítr. Při letu ve výšce 12 km, bude člověk vystaven až 100krát většímu radiačnímu zatížení než na zemi. Kosmické záření postihuje lidi, kteří pobývají ve větších nadmořských výškách, což je případ horolezců nebo lyžařů. Radioaktivní zatížení je tam trvale vyšší. Pro srovnání: Přirozené kosmické záření v Hamburku je asi 0,3 milisievertů za rok, na vrcholu Zugspitze se ale naměří víc než 1 milisievert za rok.

Část přirozeného záření vytváří ve vzduchu radioaktivní plyn radon. Na svědomí má 31 % ozáření u člověka. Radon je plyn, který se vyskytuje zvláště v jižním Německu a v pohoří Fichtelgebirge. Také jej najdeme ve stavebních materiálech jako cihly a beton. V jílovité hlíně ve spojení se slámou se radon nachází nejvíce. Tak se nám dostává do našeho obydlí. V takových domech je potřeba hodně větrat.

Jestli si myslíte, že jsou cigarety zdraví škodlivé jen pro svůj obsah tabáku a nikotinu, tak se mýlíte. Tabák má rád půdu bohatou na uran a proto se uran a jeho produkty usazují v rostlinách. Například polonium 210 se s cigaretovým dýmem dostává do lidského těla. Když někdo kouří 20 cigaret denně, je to, jako by mu byly za rok 300krát zrentgenovány plíce.

Zásahy lékařskými přístroji jako je rentgen přidají 45 % radioaktivní zátěže. Radioaktivita hraje při léčení nemocí velkou roli. Za 1/3 celkové dávky stojí rentgen nebo počítačová tomografie. A protože přirozené přírodní záření nemůžeme ovlivnit, musíme se snažit ovlivnit třeba to u lékaře.

