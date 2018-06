Česká věda nedosáhne na evropské peníze. Projekty jsou nekvalitní, země zaostává za ostatními

Hodnocení žádostí je dvoukolové, z prvního kola do druhého postoupí jen nejlepší projekty. Ty kvalitní ze zbývajících projektů, které by mohly uspět příště, jsou ohodnoceny písmenem B, ty méně kvalitní a v podstatě bez šance pro financování získají C.

Zatímco u vyspělých evropských států skončí jako C třetina projektů, v Česku je to zhruba polovina. „Není to tak, že by se přihlášky z ČR umísťovaly těsně pod čarou hodnocení,“ shrnul Jungwirth.

Výsledkem je, že Česko získává zhruba desetinu grantů, které by mělo získávat, aby bylo konkurenceschopné. „Máme 30 let po revoluci a já se domnívám, že bychom na tom měli být alespoň tak jako Rakousko, nebo lépe jako Nizozemsko,“ řekl Jungwirth. Rakousko získalo téměř 200 grantů ERC, Nizozemsko zhruba 600. Vůbec nejlepší je Velká Británie se zhruba 1800 granty, následuje Německo s více než tisícovkou grantů.

Problém může ještě narůst

Nízká úspěšnost žádostí o ERC granty se podle něj může stát problémem hlavně po roce 2020, kdy se pozmění evropský systém financování vědy. „Když nebudeme schopni získávat ERC granty, nedostaneme se k evropským penězům na vědu,“ řekl Jungwirth.

Navíc podle něj nízký počet úspěšných projektů vypovídá o skutečném stavu české vědy. „Můžeme před tím strkat hlavu do písku, ale je to fakt. Pokud někdo tvrdí, že to není důležité, nepopisuje realitu správně,“ uvedl Jungwirth. Podobný problém jako ČR mají i další státy, které se k EU připojily později a někdy se souhrnně označují jako EU13. Změnit nepříznivý stav by podle Jungwirtha mohla větší podpora mladým vědcům.

„Důležité je umožnit jim, aby měli samostatnou skupinu. V přihlášce je klíčové prokázat, že jde o jejich vlastní projekt, ne o projekt někoho, kdo je zaměstnává ve své skupině,“ řekl.