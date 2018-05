Lidstvo tvoří 0,01 procenta života na Zemi. Stihlo už vyhubit 83 procent divokých zvířat

Tyto výsledky vyšly v práci, která poprvé detailně i obsáhle popsala váhu všech druhů živých tvorů. Díky jejímu rozsahu se jí podařilo přepsat několik zažitých tvrzení.

Vědci například popsali, jak důležité jsou bakterie – tvoří 13 procent všeho živého na Zemi. I je ale zastiňují rostliny, ty totiž představují 82 procent živé hmoty. Všechny ostatní organismy, tedy hmyz, houby, ryby a zvířata dohromady pak tvoří jen 5 procent světové biomasy.

Mrtvá moře

Současně je zajímavé, jak chudé jsou oproti pevnině oceány. Ty podle výsledků práce zveřejněné v odborném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences reprezentují pouhé jedno procento celkové biomasy planety. Drtivá většina života žije na pevnině a nečekaně velké množství (asi osmina) jsou bakterie, které žijí v podzemí.

„Zaskočilo mě, když jsem zjistil, že zatím neexistuje komplexní holistický odhad všech různých komponentů, jež dohromady tvoří biomasu,“ uvedl profesor Ron Milo z Weizmannova institutu v Izraeli, který vedl výzkum. „Doufám, že to lidem dodá perspektivu o tom, jakou roli hraje lidstvo na Zemi,“ dodal s tím, že poté, co výsledky práce viděl, rozhodl se jíst méně masa. Dopad chovu dobytka na životní prostředí je totiž enormní.