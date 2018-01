Nový test by měl poznat osm druhů rakoviny z kapky krve. Je nečekaně úspěšný

O tomto druhu diagnostiky se hovoří už řadu let, ale teprve nyní se rýsuje produkt, který to dokáže. Jeho autoři informovali, že jejich test nazvaný Cancer Seek (neboli Hledač rakoviny) umí odhalit osm běžných forem rakoviny. Výsledky jsou podle vědců „vzrušující“.

Cíl lékařů z Univerzity Johnse Hopkinse je jasný: chtěli by, aby vznikl jednoduchý krevní test, který by měl každý člověk absolvovat jednou ročně. Odhalil by časnou formu různých druhů rakoviny – právě ta se dá totiž nejlépe vyléčit.

Test pracuje tak, že pátrá po mutacích 16 genů a 8 proteinů, které se často objevují ve spojitosti s rakovinným bujením. Nádory totiž, když vznikají, po sobě v lidském těle zanechávají neparné stopy zmutované DNA a proteinů, které se mohou dostat do krve. Vědci tento test vyzkoušeli na 1005 pacientech s rakovinou vaječníků, jater, žaludku, slinivky břišní, jícnu, tlustého střeva, plic nebo prsu, které se ale ještě nerozšířily do jiných tkání.

Bez výjimky platí, že čím dříve je rakovina odhalena, tím více stoupají šance na to, že bude úspěšně vyléčena. Pět z osmi diagnostikovaných druhů rakoviny zatím nemá žádné diagnostické programy, které by dokázaly nádory najít v raných stadiích. Zdaleka nejhorší je v tom rakovina slinivky: protože nemá žádné viditelné příznaky, podaří se ji najít tak pozdě, že čtyři z pěti pacientů zemřou ještě v roce, kdy u nich byla odhalena.

Test Cancer Seek je nový v tom, že hledá zmutovanou DNA i pozměněné proteiny. Pokud by se podařilo vědcům zvýšit počet analyzovaných enzymů a mutací, umožnilo by to rozšířit ho také o další formy rakoviny, které by odhaloval.

Revoluční na novém testu je také to, jak levný by mohl být. Cena se pohybuje kolem 500 dolarů za člověka, což je podobně drahé jako kolposkopie – na rozdíl od ní ale najde mnohem více druhů rakoviny.