Mordor na Prostějovsku. Večerní oblohu narušila extrémně jasná záře

Zatímco ve dne je světlo pro člověka a přírodu velice důležité, v noci by se s ním mělo šetřit, protože živé organismy by měly být vystaveny co největší tmě, uvádí experti na světelné znečištění. Existuje přes 160 vědeckých prací z celého světa dokládajících negativní dopady světla na noční prostředí.

Není to poprvé, co se něco takového stalo. Jak uvádí publicista Pavel Toufar, můžeme teď čelit stejnému problému jako u polských skleníků v Bogatyňském výběžku. Mají rozlohu 10 hektarů a v roce 2016 se staly největším problémem světelného znečištění ve střední Evropě. V současnosti jsou díky zásahu ministra životního prostředí Richarda Brabce opatřeny zakrývacími roletami.

Už před rokem se shodl ministr životního prostředí s českými astronomy, že je noční světelné znečištění zásadní problém. Ministerstvo chystá materiál pro vládu, co vlastně světelné znečištění v Česku obnáší a co by mohlo nastat, pokud by se nijak neomezovalo. Česká astronomická společnost bude na návrhu řešení spolupracovat i se Svazem měst a obcí.