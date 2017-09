Jak silný může být hurikán? Změna klimatu posouvá hranici vzhůru

Kategorie 5 je v ní nejvyšší kategorií. Bouře této síly může být extrémně ničivá – horní hranice síly takové bouře není omezena žádnou horní hranicí. Historické příklady hurikánů kategorie 5 zahrnují Labor Day Hurricane z roku 1935, Mexico Hurricane z roku 1959, Hurricane Camille v roce 1969, Hurricane Gilbert v roce 1988, Hurricane Andrew v roce 1992, Hurricane Dean a Hurricane Felix v roce 2007.

Fakta Co je hurikán? Co je hurikán? Hurikán je jeden z lokálních názvů pro takzvanou tropickou cyklonu. Jde vlastně o oblast tlakové níže, která má podobu víru s typickým okem uprostřed. Vzniká, když se voda v moři ohřeje na teplotu nad 26 stupňů. „Může vzniknout nad tropickým oceánem, kde se odpařuje velké množství vodní páry. Jak vzduch stoupá, ochlazuje se a vodní pára kondenzuje –vznikají oblačné kapičky. Přitom se uvolňuje teplo, které umožňuje, aby vzduch stoupal do výšek přes 15 kilometrů,“ popisuje Miloslav Müller z Katedry fyzické geografie a geoekologie Přírodovědné fakulty Univerzity Karlovy. V případě velkého uskupení bouřkových oblaků to vede k poklesu tlaku vzduchu při zemi. Začne vát dostředivý vítr, který je Coriolisovou silou stáčen, takže vzduch proudí dokola, a to stále rychleji, jak tlak vzduchu dále klesá. „Ve fázi plného vývoje se uprostřed objevuje oko, tedy uzavřená oblast bez oblačnosti. Ta zde chybí proto, že na rozdíl od okolních oblaků v prostoru oka dochází k sestupům vzduchu,“ říká Müller.

Stupnice začíná na jedničce – tedy na větrech o rychlosti kolem 119–153 kilometrů za hodinu; hurikán pátého stupně je definován jako bouře s větry o rychlosti nad 251 kilometrů za hodinu. Zatím největších rychlostí dosahovaly bouře Wilma (roku 2005) a letošní hurikán Irma – vítr měl rychlost kolem 280 kilometrů v hodině. Mohou být hurikány ještě silnější?

Hurikány získávají sílu tím, že používají teplou mořskou vodu jako „palivo“. Tím, že se otepluje planeta, ohřívají se i oceány – což vede řadu vědců k závěru, že hurikány v budoucnosti ještě zesílí, respektive přibude těch silnějších a nejsilnějších. Práce vědců z Geophysical Fluid Dynamics Laboratory tvrdí, že do konce zesílí intenzita hurikánů o dvě až jedenáct procent.

Už roku 1998 spočítal klimatolog Kerry Emanuel z Massachusetts Institute of Technology, že nejsilnější možný hurikán na Zemi může dosáhnout rychlosti asi 305 kilometrů za hodinu. Vyplývá to z atmosférických a hydrologických vlastností naší planety. V nárazech samozřejmě může být rychlost větru ještě o něco vyšší; také pokud se ještě více oteplí oceány, mohla by podle řady klimatologů rychlost hurikánů ještě vzrůst.

Fakta Jaký je rozdíl mezi hurikánem, tajfunem a cyklonem? Jde o ten stejný meteorologický jev, tedy tropickou cyklonu, jen se v různých oblastech Země nazývá různě: Severní Amerika: hurikán. Název pochází zřejmě od Mayského boha větrů Huracana.

Asie: tajfun. Do Asie se toto slovo dostalo z řečtiny, kde označovalo mytologického obra Týfóna.

Indický oceán: cyklon. Poprvé toto slovo použil britský obchodník Henry Piddington roku 1848. Vycházel z řeckého slova kykloun, které znamená pohybovat se v kruhu.