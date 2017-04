V USA vytvořili umělou dělohu pro předčasně narozené. Úspěšně ji otestovali na jehňatech

Video of Breaking: Scientists Create An Artificial Womb

Vedoucí týmu vědců Alan Flake řekl, že cílem práce je vyvinout mimotělní podpůrný systém, do kterého mohou být na několik týdnů klíčových pro přežití umístěny děti narozené extrémně předčasně. Po dosažení 28. týdne překonává totiž plod jeden z mezníků svého vývoje, takzvanou hranici životaschopnosti, kdy je schopen přežít mimo dělohu.

Ačkoli vývoj podpůrného systému může trvat i deset let, Flake věří, že do té doby budou mít lékaři k dispozici zařízení s plodovou vodou, které dramaticky zvýší šance na přežití nedonošených dětí. V současné době jsou předčasně narozené děti umísťovány do inkubátorů s umělou plicní ventilací.