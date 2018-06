Rusům se po dlouhých devadesáti letech zvýší věk pro odchod do důchodu. Nadšeni nejsou

Tato slova teď odpůrci nového zákona hlavě státu připomínají. Podle odborníků by se mělo sáhnout spíš na miliony lidí, kteří vzhledem k profesi odcházejí do penze dříve, jako horníci, vojáci nebo policisté. Těchto důchodců je dnes třetina. Některým je přitom jen něco málo přes čtyřicet let.

„Nutné je nabídnout rekvalifikaci anebo nějakou finanční kompenzaci, ale neposílat je z pracovního trhu v nízkém věku,“ nabádá Anton Tabach z ekonomické fakulty Moskevské univerzity.

Rusové vehementně podepisují petici, protestovat nemohou