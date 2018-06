Před 70 lety zablokovali Sověti Berlín. Začala tím jedna z největších humanitárních akcí v dějinách

Rozinkové bombardéry přistávaly každých 90 vteřin

Během leteckého mostu bylo do Berlína přepraveno na 2,3 milionu tun potravin, uhlí a pohonných hmot. Celých 11 měsíců přistávala v Berlíně zásobovací letadla zhruba každých 90 vteřin. Pro letouny, které se zúčastnily zásobování Berlína, se vžila přezdívka „Rosinenbomber“ (rozinkové bombardéry), neboť kromě základních potravin přivážely také sladkosti, čokoládu, žvýkačky a rozinky.

Letecký most se neobešel bez provokací ze strany Sovětů. „Do leteckých koridorů vlétali svými letadly a bránili těm těžkotonážním zásobovacím strojům v přistání, nebo prováděli cvičení a stříleli v koridorech granáty. Několik sovětských letounů bylo dokonce sestřeleno, protože bránily vzdušnému koridoru,“ připomíná historik.

Operace se neobešla bez lidských obětí: zahynulo při ní 78 lidí, z toho 31 Američanů, 39 Britů a osm Němců.

Světlo na konci tunelu

„Na konci toho tunelu nebylo žádné světlo, ale letecký most ho tam přinesl,“ zhodnotil před deseti lety význam operace Helmut Trotnow z berlínského Muzea Spojenců. „Pokud by letecký most nebyl úspěšný, historie by vypadala úplně jinak,“ dodal. Mohutná zásobovací akce navíc přiměla Berlíňany začít vnímat západní země jako ochránce, nikoliv jako okupanty.

V únoru 1949 začala Moskva jednat o ukončení blokády. Ta oficiálně skončila 12. května 1949, přesto Spojenci pro jistotu pokračovali v zásobování Západního Berlína ještě několik měsíců.