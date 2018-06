Britové diskutují o případu uvěznění Tommyho Robinsona. Kde začíná a končí svoboda slova?

Uvedený pohled v Událostech, komentářích odmítnul Jiří Hošek ze Seznam Zpráv. „Musíme striktně odlišit dvě věci. A sice tu podobu zákona o pohrdání soudem, která platí od roku 1981, a odstřihnout od toho muslimy, islám, Tommyho Robinsona. V Británii zkrátka platí, že pokud máte jednání soudu, tak dokud porota, respektive soudce nevynese verdikt, tak nikdo nesmí předjímat verdikt toho soudu. A to je přesně to, co Tommy Robinson před rokem udělal,“ zdůraznil Hošek, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu ve Spojeném království.

„A v širším kontextu to vypovídá o tom, že Británie začíná mít – tedy už má další dobu a projevuje se to na různých úrovních – problém se svobodou projevu,“ dodal Kaiser.

N kauzu T. Robinsona nemam vyhraneny nazor, ale docela zajimavy a nikoli cerno-bily pohled zde: Tommy Robinson Drew Attention to ‘Grooming Gangs.’ Britain Has Persecuted Him. https://t.co/NjtfASRvI1

„Dokud není vynesen verdikt, tak nikdo v Británii, ať už je to Tommy Robinson nebo to jsou zavedená média, o tom prostě nesmí informovat.“

„Tehdy Robinson reportoval od soudu v Canterbury v dost otřesném případu, sám o sobě to byl otřesný případ čtyř mužů, kteří byli obžalovaní z toho, že se pokusili skupinově znásilnit jakéhosi mladíka, a protože Robinson je tehdy nazval muslimskými pedofily, ještě než ten verdikt byl vynesen, tak ho zcela v souladu s těmi pravidly soudkyně Heather Nortonová odsoudila a řekla mu jednoznačně, že pokud to udělá ještě jednou, tak že bude putovat do vězení, což je přesně to, co se stalo nyní v případě jeho počínání u soudu v Leedsu,“ dovysvětlil Hošek.