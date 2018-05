Itálie vymyslela volební systém tak, aby zemi neovládl nový Mussolini. Výsledkem je nekonečná krize

Problémy současného italského politického systému mají svůj původ v hrozivé historické zkušenosti. V roce 1922 se v Itálii chopil moci fašistický diktátor Benito Mussolini, který začal zemi měnit podle svých autoritářských představ. Ty zahrnovaly tvrdý postup vůči domácímu obyvatelstvu a agresivní zahraniční politiku, která vyústila až v úzké spojenectví s Adolfem Hitlerem a účast ve druhé světové válce.

Tvůrci poválečné Itálie chtěli po zkušenosti s fašistickým režimem v první řadě zabránit opakování podobně černého scénáře. Od základu vystavěný politický systém měl za cíl znemožnit, aby jedna strana či osoba znovu uchopila veškerou moc v zemi. Tomu se sice podařilo předejít, průvodním efektem je ovšem nefunkční politický systém s častými politickými roztržkami.

Revoluce soudců

Hlavním problémem jsou neakceschopné a slabé vlády, které se často střídají. Itálie tak postrádá stabilitu, přičemž prosazování důležitých zákonů a potřebných reforem je velmi obtížné.

První poválečné volby se v Itálii konaly v červenci 1946. Až do současnosti, tedy za 72 let, měli Italové už 66 různých vlád. Průměrná životnost jednoho kabinetu je tak o něco málo více než jeden rok. Není výjimkou, že v jednom volebním období se vystřídá třeba i pět nebo šest různých vládních sestav. Pro srovnání: v České republice je za 25 let současná vláda Andreje Babiše čtrnáctou v pořadí. Průměrná životnost českých kabinetů je tedy téměř dvouletá.

Poválečný italský politický systém je rozdělen do dvou období. Až do roku 1994 mluvíme o takzvané I. republice. Vyznačovala se zejména stálostí stranického systému a jeho silnou polarizací. Projevem toho byly tři póly politických stran. Jeden tvořila extrémní levice (komunisté a socialisté), druhý byl extrémně pravicový a tvořili jej postfašisté. Mezi nimi stál pak pól třetí, středový, křesťanskodemokratický.