Havajská zkáza: Experti mluví o masové evakuaci, láva olizuje důležitou elektrárnu

Vulkanologové varují, že sopka se hned tak neuklidní. Kilauea bouří už třetí týden a vyvolává obavy obyvatel a zvědavost turistů. Zatím utrpěl zranění jen jeden člověk, experti ale nevylučují, že to nejhorší mají obyvatelé Havaje teprve před sebou.

Domovy, často zcela zničené, musely povinně opustit 2 tisíce lidí. Další tisíce raději odešly dobrovolně. Podle odborníků je živel nevyzpytatelný a může nastat i situace, kdy by byla nutná masová evakuace. Žhavé magma už přehradilo i klíčovou silnici, kterou úřady využívaly k evakuaci.

A huge volcanic lava fountain flows in Hawaii. Watch now: https://t.co/7FLddld48m pic.twitter.com/5YuHGkiIaL — CNN International (@cnni) May 22, 2018

Havajská civilní obrana oznámila, že láva se blíží ke geotermální elektrárně a několik objektů v její blízkosti už zničila. Elektrárna Puna Geothermal Venture, která využívá k pohonu turbín teplo zemského nitra, pokrývá asi čtvrtinu potřeby elektrické energie na ostrově.

Z elektrárny může uniknout smrtící sirovodík

Provoz v elektrárně už před dvěma týdny ustal a zaměstnanci teď urychleně utěsňují tři šachty směřující 2,5 kilometru do hloubi země. Žhavé magma by si jimi podle vulkanologů mohlo najít cestu na povrch, případně by mohly posloužit jako ventil pro jedovaté plyny. Šachty ochlazuje studená voda, aby se vyrovnalo teplo stoupající ze zemského nitra.

„Není snadné předpovědět, kam a kdy se (láva) dostane,“ řekl CBS News Tom Travis z Havajského krizového managementu. V nejhorším případě dojde podle Travise k uvolnění páry s chemikáliemi, především smrtícím plynem – sirovodíkem.

Hawaii volcano lava flows into power plant, sparking fears of deadly gas release https://t.co/RlJxbWJtKu pic.twitter.com/48owvNgpoC — CBS News (@CBSNews) May 23, 2018

Z kráteru Kilauey míří východním směrem obrovská trhlina dlouhá 40 kilometrů, která je nyní hlavním zdrojem obav. Z jejích útrob vytéká láva a ničí okolí. Od počátku týdne směřuje do moře a při kontaktu s vodou vlivem tlaku vodních par a chemických reakcí v divokém ohňostroji exploduje.

Denně z rozsáhlé zemské jizvy uniká přes 13 tisíc tun jedovatého oxidu siřičitého, což je množství, jaké odborníci nepamatují. Podle vulkanologů může nynější stav trvat i několik měsíců. Obdobná situace nastala podle pamětníků v roce 1955, kdy Kilauea komplikovala obyvatelům ostrova život téměř tři měsíce.