Masová střelba v USA dosáhla stovky. Ženy útočily třikrát, většina agresorů měla psychické problémy a legálně drženou zbraň

Páteční střelba na texaské střední škole v Santa Fe se zapsala do historie jako stá masová střelba v Americe od roku 1982. Vyplývá to ze statistiky, kterou posledních šest let vede a stále doplňuje investigativní nezisková organizace Mother Jones. Ta zároveň upozorňuje na trend, kdy se v posledních letech frekvence masových útoků se střelnými zbraněmi v Americe ztrojnásobila. Jen za posledních dvanáct let se odehrála většina masových střeleb – přesně jedenašedesát z celkové stovky.