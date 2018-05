Německá prokuratura má nové informace, chce znovu vydat Puigdemonta kvůli vzpouře

Německá prokuratura hodlá znovu požádat tamní soud o vydání bývalého katalánského premiéra Carlese Puigdemonta do Španělska kvůli obvinění ze vzpoury, kterému ve své domovské zemi čelí. Soud již dříve jeho vydání kvůli obvinění ze vzpoury odmítl, nyní ale státní zastupitelství obdrželo z Madridu nové důkazy, na jejichž základě se domnívá, že by to možné bylo. Žádost prokuratury, aby byl Puigdemont vzat znovu do vazby, soud ale v úterý zamítl.