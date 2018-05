Vévodkyně Meghan si přála být druhou Dianou. Teď bude tvořit obraz Británie v zahraničí

To srovnání si může Morton dovolit. Byl to právě on, kdo před čtvrtstoletím získal důvěru princezny Diany a veřejnosti ukázal, že její na pohled šťastné manželství s Charlesem nefunguje.

„Žárlila a byla rozčilená na jeho vztah s Camillou Parker-Bowlesovou. Trpěla bulimií, poruchou příjmu potravy, pokoušela se o polovičaté sebevraždy,“ zjistil a v knize Diana, její pravdivý příběh napsal Morton.