Ruští trollové za tři roky oslovili provokacemi na Facebooku 126 milionů lidí v USA

Trollí farma patří Putinovu blízkému, Kreml jakoukoliv vazbu odmítá

Petrohradská Agentura pro výzkum internetu zaměstnávala po roce 2015 na tisíc takzvaných trollů. Na sociální sítě každý z nich denně napsal v angličtině desítky postů a komentářů. Agenturu vlastní Jevgenij Prigožin, člověk z nejbližšího okruhu prezidenta Vladimira Putina. Kreml nicméně vehementně popírá, že by se Rusko snažilo volby ve Spojených státech ovlivnit.

Před současným ruským vedením a jeho záměry varuje někdejší sovětský disident Pavel Litvinov. V roce 1968 se sedmi známými protestoval proti invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa na Rudém náměstí. Strávil za to pět let na Sibiři a byl nucen emigrovat. „Je to nebezpečný režim, který přitom není tak silný a velký, aby ohrozil svět. Stojí ale za různými provokacemi, které pro něj nebezpečné jsou,“ uvedl vědec a někdejší sovětský disident.