Irské referendum o potratech se blíží, Irky se před historickým hlasováním svěřují se svými příběhy

V posledních pěti letech sice dostávají svolení k interrupcím ženy, jejichž život těhotenství ohrožuje, případ Amy Callahanové ale ukazuje, že fatálních situací může být mnohem víc. A na ty už zákon nemyslí. „To dítě…Viděla jsem tlukot srdce, ale nemělo mozek. Nemůžete žít bez mozku. Myslela jsem, že budu tím výjimečným případem. Byla jsem překvapená, že nikoliv,“ říká.

Se svým partnerem Connorem proto odletěla na kliniku do Liverpoolu, kde interrupci podstoupila. Mrtvou dceru tam ale nechat nedokázala. „Odnesli jsme si Nico na hotelový pokoj v malé krabici. Nechtěla jsem ji opustit. Procházeli jsme letištními kontrolami a já jsem se otočila na Connora a ptala jsem se: Co když nám řeknou, abychom tu krabici otevřeli? A on říkal: Ne, to ne, neřeknou. Později se mi svěřil, že vůbec nevěděl, co nastane,“ vzpomíná Amy.

Za potrat hrozí v Irsku 14 let vězení

Obdobnou situaci řeší v Irsku až tři tisíce žen ročně. Cestují do zahraničí, objednávají potratové pilulky a riskují vězení. Za podstoupení zákroku v Irsku jim hrozí čtrnáctileté vězení. Dokud dítěti bije srdce, úřady jsou neúprosné.

„Nemyslím, že by mi bylo dobře, kdyby těhotenství pokračovalo. Nedovedu si představit, že bych chodila do práce a lidé se ptali, kdy se dítě narodí,“ vysvětluje Amy Callahanová.

Oba tábory se shodují jen v jednom – chtějí, aby k hlasovacím urnám přišlo co nejvíc lidí. Za hranicemi žije na čtyřicet tisíc Irů, kteří mají právo se referenda účastnit. I na ně cílí jedna z kampaní, která je v historický den povolává domů.

Pokud referendum rozhodne o změnách, začne je projednávat parlament. Zda by se nakonec podařilo menšinové vládě reformu prosadit, ovšem není jisté.