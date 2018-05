První žena v čele CIA? Žádné mučení nebude, slibovala senátorům Haspelová

„Chápu, že spousta lidí v celé zemi chce znát můj osobní pohled na někdejší program zadržování a vyslýchání. Poté, co jsem sloužila v oné překotné době, dávám vám svůj osobní příslib, jasně a bez výhrad, že pod mým vedením CIA neobnoví takový program zadržování a výslechů,“ řekla senátorům Haspelová.

Ženu, která v CIA slouží již 33 let, si prezident Trump vybral do čela této tajné služby jako nástupkyni Mika Pompea, jehož přesunul do funkce ministra zahraničí a od jehož odchodu Haspelová CIA provizorně vede. Haspelovou musí do funkce potvrdit Senát, kde mají Trumpovi republikáni těsnou většinu 51 hlasů ku 49 a její osud není podle amerických médií zdaleka jistý.

Po útocích 11. září 2001 vedla Haspelová tajnou věznici v Thajsku, kterou CIA zřídila v rámci boje proti terorismu, protože se o výslechy některých vězňů nechtěla „dělit“ s armádou a FBI, což hrozilo v případě převozu na kubánské Guantánamo.