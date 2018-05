Hrozba hlubší krize zažehnána. Arménským premiérem se stal opoziční lídr Pašinjan

Arméni od něj očekávají zásadní reformy. V zemi žijí tři miliony lidí, další milion hlavně mladých odešel do zahraničí. Z těch, kteří zůstali, téměř 12 procent žije na hranici chudoby. Každý šestý člověk je bez práce.

„Republikáni přecházejí do opozice a zřejmě to byl jejich opoziční čin, když většina poslanců za republikány nedala svůj hlas Pašinjanovi, protože s ním nesouhlasí, je to jejich politický protivník. Ale uvědomovali si, že pro ně se ten jejich politický život velmi zkrátil a snad ve snaze zachránit si poslední zbytky politické přítomnosti v parlamentu několik poslanců dle dohod dalo hlas Pašinjanovi. Byli mezi nimi podnikatelé, oligarchové, velmi zvláštní postavy,“ uvedl zpravodaj Českého rozhlasu v Arménii Martin Dorazín.

Pašinjan slíbil, že vymýtí korupci a co nejdřív vypíše nové nezmanipulované volby. Jednou z priorit jeho vlády bude upevňování vztahů s Evropskou unií a snaha dosáhnout bezvízového režimu s unijními státy.