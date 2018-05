Poznej Evropu. Brusel rozdá mladým zdarma lístky na cesty vlakem do jiných států Unie

Ze zájemců o lístky vybere porota, přičemž počet lístků určených pro jednotlivé členské státy bude odpovídat velikosti jejich populace. Podle odhadů by tak pro Českou republiku mělo být k dispozici několik stovek jízdenek. Vybrané osoby získají jízdenku Interrail-Ticket, s níž mohou v létě měsíc cestovat po čtyřech zemích Unie.

O lístky se lze přihlásit od 12. do 26. června přes Evropský portál pro mládež, a to jednotlivě či ve skupinách do pěti lidí. Uchazeči ale musí dopředu oznámit cíle svých cest. Části z nich pak mohou urazit i autobusem nebo trajektem.

Další kolo podávání žádostí se předpokládá na podzim. Za letošek chce Komise vyslat do ciziny 20 až 30 tisíc osmnáctiletých.

Poznej EU. Nápad z německé hlavy

Projekt nazvaný DiscoverEU (Poznej EU) je zatím v pilotní fázi, na kterou je vyhrazeno dvanáct milionů eur (306 milionů Kč). Od roku 2021 by se ale rozpočet mohl navýšit až na 700 milionů eur (téměř 18 miliard Kč). Pak by Unie dokázala podpořit cestování přibližně dvě stě tisíc osmnáctiletých.

Iniciativu navrhl Evropský parlament, s nápadem přišel německý europoslanec Manfred Weber z Evropské lidové strany. „Každý mladý Evropan by měl k 18. narozeninám dostat Interrail Ticket, aby mohl objevit krásu a rozmanitost Evropy,“ poznamenal předloni.