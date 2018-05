Čína ve jménu boje se zaostalostí stěhuje pastevce do měst

Čína stěhuje pastevce nebo nomády do měst. Týká se to milionů lidí nejen ve Vnitřním Mongolsku, ale i v Tibetu a Sin-ťiangu. Peking argumentuje bojem proti zaostalosti. Lidé zvyklí kočovat se ale životu ve městě obtížně přizpůsobují. Nedaří se jim sehnat práci a nezřídka upadají do problémů s alkoholem.