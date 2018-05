Trump v květnu přijme jihokorejského prezidenta. Bílý dům zná už i místo a čas pro setkání s Kimem

Ještě sledovanější než Trumpova plánovaná schůzka s jihokorejským prezidentem, je očekávané setkání šéfa Bílého domu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem. Podle dřívějších informací by se summit měl konat koncem tohoto měsíce nebo v červnu.

Jako místo konání v úvahu údajně připadá demilitarizovaná zóna mezi Korejemi nebo Singapur. Pokud by se vrcholná schůzka měla konat na hraničním přechodu Pchanmundžom mezi oběma Korejemi, vyžadovalo by to úzkou spolupráci s Jihokorejci.

Mezi možnými místy setkání byla zmiňovaná i Praha

Agentura Bloomberg dříve přišla s informací, že setkání amerického prezidenta se severokorejským vůdcem by se mohlo uskutečnit v některém z devíti měst včetně Prahy. Ta měla jako jedno z možných míst summitu připadat v úvahu proto, že velvyslancem KLDR v České republice je Kimův strýc Kim Pchjong-il.