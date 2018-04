Svět lituje muslimské Rohingy, v Myanmaru ale zuří boje i s křesťany. Kačjinové mluví o čistkách

Oficiální název: Republika Myanmarský svaz (Republic of the Union of Myanmar)

Státní zřízení: republika

Současný prezident: Tchin Ťjo

Hlavní město: Neipyijto (Naypyidaw; od 7. 11. 2005)

Úřední/Oficiální jazyk: barmština ('myanma')

Rozloha: 678 500 km²

Počet obyvatel: 51,49 milionu (2014)

odhad Asijské rozvojové banky z roku 2013: 61,12 milionu

Hustota zalidnění: 75 obyv. / km²

Měna: kyat (= 100 pyas)

Zdroj: www.burma-center.org