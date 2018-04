Nová šéfka německé SPD přebírá stranu v krizi, její členové se přou o vztah k Rusku

Poměry uvnitř SPD ještě komplikuje, že samotná Nahlesová má v zahraniční politice téměř nulové zkušenosti. „Nepředpokládám, že by se Nahlesová právě v tomto tématu snažila v následujících dnech nějakým výrazným způsobem profilovat,“ uvedla v souvislosti s SPD a vztahem k Rusku analytička Zuzana Lizcová.

Ve své kandidátské řeči z víkendového sjezdu, který ji zvolil předsedkyní, ale Nahlesová dala najevo, že chce o dialog s Ruskem dál usilovat.

Pokud Rusko použije v Radě bezpečnosti OSN právo veta, aby zablokovalo objasnění nasazení chemických zbraní, je na to třeba podle Nahlesové kriticky reagovat. Zároveň to ale neznamená „žádný odklon od politiky dialogu a vyrování s Ruskem,“ zdůraznila. Dodala také, že „zvláště my Němci chceme být Rusku dobrými sousedy“.

Analytička Lizcová připomněla, že „politika zprostředkování (dialogu) mezi Evropou a Ruskem je tradiční politikou sociální demokracie už od (spolkového kancléře ze 70. let) Willyho Brandta a jeho Ostpolitik“.