Na setkání se sestrou čeká 68 let. Páteční korejský summit dává naději rovnoběžkou rozděleným rodinám

Prudce ubývá lidí, kteří mají příbuzné na druhé straně hranice a hlavně těch, kdo si pamatují život před rozdělením. Během války nebo před ní se narodilo čtrnáct procent Jihokorejců. Přesto na zdi u demilitarizované zóny na jižní straně visí tisíce stužek za sjednocení.

Soul o setkání rodin usiluje, ale Pchjongjang souhlasil jen několikrát. Připustit, aby si Severokorejci uvědomili, že jsou chudší, je pro režim nepřijatelné. „Je to opak toho, co režim v posledních desetiletích vtloukal lidem do hlavy. V termínech informační války je to bitva, kterou by Severní Korea prohrála,“ vysvětluje politolog z Institutu pro asijská studia Čön Sön-hun.